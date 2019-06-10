Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич о сериале "Чернобыль": ждала очередного провала, а получился взрыв

«Мы подписали контракт, это действительно так. Я сначала сомневалась, поскольку по моим книгам вышло уже, наверное, с десяток фильмов. И я подумала, что это будет очередная неудача. А оказалось, что совсем наоборот – получился некий взрыв.

Несмотря на достаточное количество фильмов о Чернобыле, чего-то в них, видимо, не хватало, и все они проходили мимо. И мои книги, несмотря на миллионные тиражи, – это все равно не то, что телевидение.

Все-таки мир принадлежит телевидению. Мнеособенно нравится, что молодежь [этот сериал] обсуждает, открывает для себя, что существует такая проблема. Мне кажется, это вовремя. Наверное, это еще наложилось на такое "экологическое" сознание, которое все-таки появляется.

Мы видим, как природа смыкается и недовольна нами, [видим], сколько у человечества проблем уже такого планетарного масштаба. Это хорошо, что мы снова задумываемся об этом и как можно больше людей будет об этом говорить”, - сказала Алексиевич.