"Никто, кроме Путина, не мог согласовать такую операцию": главный редактор The Insider рассказывает о том, как искали отравителей Навального

— Естественно, после смены власти в России любой независимый суд на основании этих данных, конечно, приговорит всех виновных, включая всех, кто отдавал приказ это сделать. Но в современной России, как видим, никто даже не открыл уголовное дело. Поэтому я не думаю, что Путин сейчас арестует сам себя и позволит это сделать какому-нибудь суду в России и позволит Парламенту лишить его иммунитета. Это абсолютный абсурд.
— Но с юридической точки зрения, теоретически, это возможно?
— Ну конечно. Здесь идет речь об организованной преступной группе, которая осуществила целую серию покушений, причем общественно опасным способом, через "Новичок". Я уж молчу про то, что там еще целая гроздь преступлений, связанных с тем, как сам "Новичок" был получен, разрабатывался в нарушение всех конвенций. Но самое тяжелое преступление тут — это покушение на убийство, до пятнадцати лет лишения свободы. А учитывая, что это организованная преступная группа, эти люди на протяжении многих лет действовали по предварительному сговору, злоупотребляя служебным положением, то здесь более тяжелые сроки, вплоть по пожизненного лишения свободы. Это еще и ответ на вопрос, почему Путин никогда не согласится уйти из власти. Потому что если он это сделает, любой независимый суд посадит его за решетку до конца его дней.
— Все ли собранные данные вы использовали? То есть можем ли мы, читатели, надеяться на продолжение истории?
— Если бы я анонсировал все расследования, то, думаю, не дожил бы до сегодняшнего дня. Но, говоря абстрактно, можно сказать, что тут есть еще много недосказанного. Мы знаем, что отравлений было гораздо больше: Владимир Кара-Мурза, Петр Верзилов, это руководители "Русада", скончавшиеся от сердечного приступа один за другим, будучи при этом здоровыми людьми. Это странная смерть сына Скрипаля, это странное отравление Быкова и так далее. В отношении некоторых из этих людей у меня есть уже полная уверенность, что они были именно отравлены российскими спецслужбами. В отношении кого-то это подозрения. Но ясно, что эта тема есть, и над ней все независимые журналисты России будут работать.
5 наклеек под капотом, о которых напрасно никто не задумывается
Хитрости холодного пуска: как правильно прогревать двигатель
Ученый рассказал, чего "боится" коронавирус
Как мгновенно отбелить белые полотенца?