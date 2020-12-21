"Никто, кроме Путина, не мог согласовать такую операцию": главный редактор The Insider рассказывает о том, как искали отравителей Навального

- ФСБ России — самая засекреченная российская организация, и вдруг возникают телефонные биллинги, фамилии, чуть ли не оперативные псевдонимы. Как такое возможно? Чем это объясняется?

— Во-первых, мир быстро меняется. Меры безопасности, которые были достаточными 20-30 лет назад, когда эти люди ходили, скажем, в академию ФСБ и получали навыки ведения оперативной работы, [теперь недостаточны]. За это время мир изменился, появилось много различных цифровых технологий, новых способов проводить журналистские расследования. Судя по нашим предыдущим расследованиям, ФСБ и ГРУ попросту не готовы к этой новой реальности, сильно отстают во времени. Они не понимают, как в этой новой реальности обеспечивать анонимность и конспирацию.

Роман Доброхотов

Второе объяснение — сам по себе низкий уровень профессионализма, мотивации этих людей. Даже российские активисты, которые не хотят, чтобы ОМОН приехал на место их акции раньше времени, даже они понимают, что нужно делать, чтобы их не прослушивали, не геолоцировали и т. д. Здесь никакого "бинома Ньютона" нет. Видимо, просто уровень квалификации эти людей недостаточно высок. — В прошлом году Алексея Навального видели и в Вильнюсе. Эта группа товарищей за ним и в Литву летала? — Нет, между ФСБ и ГРУ есть разделение зон ответственности. ГРУ и СВР отвечают за другие страны, ФСБ — за операции внутри России. Поэтому, насколько мне известно, эфэсбэшники за ним в Литву не летали, и идея была как раз в том, чтобы отравить его в российском регионе. Почему именно в регионе, а не в Москве? Самое простое объяснение: когда ты живешь в Москве в многоэтажном доме, там у тебя много людей на лестничной площадке. И ты находишься в комфортной ситуации: ты знаешь, где чужие люди, где свои. Довольно сложно и следить, и уж тем более так отравить, чтобы отравился только один нужный человек.

А вот когда человек в командировке в далеком регионе, то заранее известно, в каком номере он будет. К примеру, когда он летал в Калининград, за день до его заселения эфэсбэшники пришли к администрации отеля и потребовали доступ к номерам. Они уже заранее знали, что вся ситуация у них под контролем. Здесь гораздо проще целенаправленно провести отравление. Плюс ко всему, человека гораздо сложнее спасти в регионе. Если он почувствовал себя плохо, там нет таких квалифицированных врачей.