Нидерландский телеканал назвал имена подозреваемых в причастности к крушению MH17

В материале журналистов не утверждается, что их список совпадёт со списком международного следствия, однако именно NOS неделю назад проанонсировали появление первых подозреваемых в деле, пишет "Радио Свобода". Три имени ранее упоминались в расследованиях и журналистских материалах в контексте гибели "Боинга".

По данным NOS, причастными к катастрофе могут быть командующий дислоцированной в Курске 53-й зенитной бригадой Сергей Мучкаев, бывший украинский военнослужащий Иван Безъязыков, подозреваемый Киевом в госизмене, бывший руководитель разведки самопровозглашённой "ДНР" Сергей Дубинский, известный так же как Хмурый, и Олег Пулатов по прозвищу Гюрза, которого называют бывшим заместителем Хмурого.