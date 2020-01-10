"Ни приглашения, ни поддержки!" Родные погибшей пассажирки Boeing обвинили Зеленского в пиаре на трагедии

С критикой в сторону главы государства выступила Виктория Малахова, родственница Елены Малаховой — одной из жертв авиакатастрофы. Гневный пост женщина опубликовала на Facebook.

Накануне Зеленский сообщил, что встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в Иране. Однако Малахова заявила, что не получала приглашения и вовсе не знала о такой встрече.

"Господин президент, я так понимаю, смысл вашей страницы в соцсетях — это просто пиар и не больше! На данный момент семья Малаховых … не получили ни приглашения на встречу, о которой только узнали лишь с ФБ, ни какой-то поддержки, ни ответов на кучу вопросов о смерти нашей родной и любимой Леночки", — написала она.

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Утром 10 января женщина сообщила в Facebook, что с ней уже связались представители Офиса президента.