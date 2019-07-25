Независимых кандидатов в Мосгордуму после обысков вызвали на допрос как свидетелей по уголовному делу

В постановлении об обыске, которое опубликовал в Twitter адвокат Владимир Воронин, указано, что Иван Жданов "возможно причастен" к уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 141 УК РФ ("Воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав <…> или работе избирательных комиссий, соединенное с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой").

Срочность проведения обыска у Жданова следователи обосновали тем, что промедление могло "повлечь сокрытие и перемещение, а также уничтожение либо утрату следов, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела".

У Дмитрия Гудкова в результате обыска изъяли три ноутбука, системный блок компьютера, три жестких диска, пять USB-флешек, DVD-диск и айфон, у которого, по словам политика, "слетела прошивка", пишет Znak.com. Адвокатов на время обыска в квартиру не пустили, а один из понятых прикрывал лицо капюшоном и знал, как выглядит системный блок Гудкова, который внешне походил на вазу, и где находится камера наблюдения. "С такими понятыми никаких следователей не надо", — прокомментировал Гудков в своем Telegram.

"Когда они пришли, спросили: "Есть ли у вас какие-то материалы, документы по поводу нашей встречи кандидатов в депутаты, которая прошла 14 июля. У меня есть какие-то листовки или план захвата Мосгоризбиркома. Я спросил: "Вы серьезно?" Они ответили, что да, очень серьезно", — рассказал Гудков "МБХ медиа".

Утром в четверг он прибыл на допрос и перед ним написал, что планирует воспользоваться 51 статьей Конституции. "Главное: после массовых обысков и арестов выборы кончились. Уже неважно, что там будет в избиркомах: этот институт при Путине умер. Последняя призрачная возможность легального участия в политике исчезла", — констатировал Гудков.

Он рассказал, что 8 следователей приехали к нему на машине "кинологической службы" и в первую очередь выключили связь во всем доме. "И чего добились? Напугали? — Нет, разозлили. Помогли мне рассказать новым сотням тысяч россиян о том, что сейчас творится в Москве", — написал политик, отметив, что акция 27 июля около мэрии Москвы остается в силе.

Юриста ФБК Любовь Соболь вызвали на допрос сначала ночным звонком, а затем повесткой. Соболь отметила, что допрос назначен на 10:00, а в 11:00 будет рассматриваться ее апелляция на недопуск на выборы, поэтому допрос она, по всей видимости, пропустит. О вызове на допрос также сообщила в своем Facebook незарегистрированный кандидат Елена Русакова. По ее словам, ее "подстерегли какие-то непонятные парни (не полиция)" и вручили бумагу с неправильным адресом.

Полиция также приходила к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса, чтобы вручить ему повестку в СК, но так как он у них не живет, родители повестку не взяли.

Руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков предположил, что уголовное дело о "воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома" вряд ли дойдет до суда. "Статья УК странная, СКР в Москве обезглавленный и опороченный, генерал Дрыманов сидит, кто принимал решение, неясно, кто будет курировать, неясно. ФСБ в расследовании таких уголовных дел ничего не понимает. По этой теме вообще в стране спецов нет. Обыщут, допросят свидетелями и больше ничего не будет — такой прогноз", — написал правощазитник в своем Telegram-канале. По его мнению, решение по делу принимало "силовое крыло администрации президента", курирующее уголовные дела вокруг "Открытой России" и всю деятельность ФБК.

Напомним, события среды начались с задержания Алексея Навального перед утренней пробежкой. Только к вечеру стало известно, что он арестован на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга. Поводом стало его выступление на митинге 20 июля, где он предложил устроить акцию у мэрии Москвы, если независимых кандидатов в Мосгордуму не зарегистрируют, а также его пост в Facebook с призывом прочесть заявление кандидатов на ту же тему.