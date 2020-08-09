Независимые наблюдатели: на некоторых участках в Минске явка может превысить 100%

Независимые наблюдатели рассказали TUT.BY о возможном превышении максимальной явки на участках для голосования № 21 и № 22, расположенных в здании гимназии № 43. По их словам, в списках избирателей там суммарно значатся примерно 5,8 тысячи человек. По протоколам избирательных комиссий явка на досрочном голосовании на них составила около двух тысяч человек (протокол по участку №21 и протокол по участку № 22). В основной день голосования 9 августа по состоянию на 17.30 в двери гимназии, по подсчетам наблюдателей, уже зашло около 3,8 тысячи человек, а в очереди из желающих проголосовать стоят несколько сотен избирателей, и она растянулась примерно на километр, огибая здание. Таким образом, явка уже могла превысить сто процентов.

В избирательной комиссии участка № 22 отказались давать комментарии TUT.BY по телефону.

Наблюдатели говорят, что в основном люди идут на участок № 22, а на участке № 21 очередь небольшая — причина этого им неизвестна. Из-за огромного количества людей члены комиссии не справлялись с потоком, и альтернативные наблюдатели, которые уже закончили свою смену, решили остаться, чтобы помочь распределить ожидающих избирателей — объявляли в очереди адреса для каждого из участков. Более того, они помогли организовать и работу комиссии, предложив ее членам распределить между собой адреса и вызывать людей из коридора по ним, чтобы каждый из них был одинаково занят, а сам процесс пошел быстрее.

По словам наблюдателей, проголосовавшие люди жалуются на большое количество испорченных бюллетеней, которые им выдают: некоторые с отметинами или точками, какие-то даже повреждены — по требованию избирателей их заменяют. Также людям в начале не разрешали ставить дату в журнале, однако, когда возмущение возросло, им разрешили ставить дату в ячейку с подписью.

Очередь возле гимназии № 43 не перестает расти, и есть сомнения в том, что за оставшееся время все люди успеют проголосовать. Как признаются альтернативные наблюдатели, их самих поначалу не пускали в помещение для голосования, но из-за колоссальной нагрузки члены комиссии уже не просят их уйти — просто слишком заняты.