09.01.2020, 20:03

Newsweek: украинский Boeing был сбит по ошибке российской ракетой

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Дополнено в 20.50
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Newsweek: украинский Boeing был сбит по ошибке российской ракетой
ZUMAPRESS.com

Ракеты противовоздушной обороны Ирана могли по ошибке сбить украинский Boeing, потерпевший крушение в аэропорту Тегерана. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, разведке США и разведке Ирака.

По данным источников, самолет был сбит ракетой класса земля-воздух Тор-М1 российского производства, состоящей на вооружении противовоздушной обороны Ирана.

Иранские оборонные системы были активны после атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на военные базы США в Ираке, отметили источники.

Центральное командование Вооруженных сил США, Госдепартамент и Совет национальной безопасности отказались комментировать данные сведения.

CBS News также сообщает о мнении Вашингтона о том, что самолет был сбит иранскими силами ПВО. По данным издания, США зафиксировали сигнал иранского радара и две вспышки от пуска ракет, за которыми последовала инфракрасная вспышка взрыва, передает "Немецкая волна".

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О том, что, по всей видимости, обстрел был совершен иранской ПВО по ошибке, заявили в четверг агентству Reuters и два неназванных представителя американской администрации, сославшись на спутниковые данные.

Авиакатастрофа произошла спустя лишь несколько часов после ракетного удара Ирана по иракским военным базам, на которых размещается контингент США. Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший 8 января рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, а также шведы, афганцы и британцы.

На следующий день иранские эксперты обнародовали доклад о причинах авиакатастрофы, заявив, что авария произошла из-за технической неисправности. По их данным, непосредственно перед крушением самолет загорелся. При этом пилоты не подавали сигнала о нештатной ситуации на борту и не отправляли запроса о помощи.

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