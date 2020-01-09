Newsweek: украинский Boeing был сбит по ошибке российской ракетой

По данным источников, самолет был сбит ракетой класса земля-воздух Тор-М1 российского производства, состоящей на вооружении противовоздушной обороны Ирана.

Иранские оборонные системы были активны после атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на военные базы США в Ираке, отметили источники.

Центральное командование Вооруженных сил США, Госдепартамент и Совет национальной безопасности отказались комментировать данные сведения.

CBS News также сообщает о мнении Вашингтона о том, что самолет был сбит иранскими силами ПВО. По данным издания, США зафиксировали сигнал иранского радара и две вспышки от пуска ракет, за которыми последовала инфракрасная вспышка взрыва, передает "Немецкая волна".

О том, что, по всей видимости, обстрел был совершен иранской ПВО по ошибке, заявили в четверг агентству Reuters и два неназванных представителя американской администрации, сославшись на спутниковые данные.