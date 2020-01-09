Newsweek: украинский Boeing был сбит по ошибке российской ракетой

Авиакатастрофа произошла спустя лишь несколько часов после ракетного удара Ирана по иракским военным базам, на которых размещается контингент США. Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший 8 января рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, а также шведы, афганцы и британцы.
На следующий день иранские эксперты обнародовали доклад о причинах авиакатастрофы, заявив, что авария произошла из-за технической неисправности. По их данным, непосредственно перед крушением самолет загорелся. При этом пилоты не подавали сигнала о нештатной ситуации на борту и не отправляли запроса о помощи.
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