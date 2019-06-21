New York Times: Трамп утвердил удары по Ирану, но затем передумал

По данным источников, президент США первоначально одобрил атаки на несколько иранских целей, таких как радиолокационные и ракетные батареи. Но операцию через некоторое время отменили.

По словам источника, самолеты уже находились в воздухе, а корабли на позициях. Они были готовы ударить по Ирану, но Трамп в последний момент передумал.

Неизвестно отменил ли Трамп военные действия против иранской стороны из-за возможных забастовок и митингов или из-за новой стратегии.