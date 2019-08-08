08.08.2019, 17:58

Невозможное - возможно! В Дании будут выдавать жилищный кредит с отрицательной процентной ставкой


rus.delfi.ee
EST
Невозможное - возможно! В Дании будут выдавать жилищный кредит с отрицательной процентной ставкой
pixabay.com

Ипотечные ставки в Дании опустились до исторического минимума. Впервые в истории страны местный банк предложил ипотеку на 20 лет под 0%. Другой кредитор установил отрицательную ставку для 10-летних кредитов — то есть согласился платить заемщикам вместо того, чтобы брать с них проценты. Об этом пишет forbes.ru.

Nordea Bank Abp в Дании сообщил, что будет предлагать ипотечный кредит на 20 лет с нулевой фиксированной ставкой, сообщил Bloomberg. Как отмечает агентство, это первый подобный продукт в банковской истории страны.

До этого, в начале августа крупнейший ипотечный кредитор Дании Realkredit Danmark заявил, что запустит ипотеку на 30 лет со ставкой 0,5% годовых. А на этой неделе Jyske Bank, банк из первой тройки в Дании, объявил, что вскоре начнет выдавать ипотеку на 10 лет с отрицательной ставкой -0,5% годовых — то есть заемщик будет получать деньги от банка вместо того, чтобы платить проценты по взятому ипотечному кредиту.

Ставка кредитования ЦБ Дании составляет 0,05%, она не менялась с января 2015 года.

”Несколько месяцев назад мы бы сказали, что это невозможно”

”У нас самые низкие ставки по ипотечным кредитам за всю историю Дании. Это исторический минимум”, — заявил главный экономист Realkredit Danmark Кристин Хилигсой Хейниг газете The Copenhagen Post.

”Это новая глава в истории ипотеки. Несколько месяцев назад мы бы сказали, что это невозможно, но ситуация снова и снова удивляет”, — сказал экономист Jyske Bank Миккель Хег.

”Занимать деньги никогда не было дешевле. Мы ожидаем, что это будет способствовать росту цен на жилье”, — сказала Bloomberg старший аналитик датского Nordea Лисе Нютофт Бергманн. По ее словам, снижение ставок — хорошая новость для покупателей жилья. При этом ситуацию на рынке она назвала ”почти жуткой”. ”Некомфортно думать, что есть инвесторы, которые готовы одолжить деньги на 30 лет и получить взамен только 0,5%”, — пояснила Бергманн.

Дания — страна с крупнейшим в мире рынком ипотечных облигаций. Как пишет Bloomberg, эти бумаги считаются одними из самых надежных — даже во время наполеоновских войн, когда королевство объявило дефолт по своим обязательствам, рынок ипотечных облигаций продолжал работать без серьезных сбоев. Процентная ставка по ипотечному кредиту номинально равна купону, который получают инвесторы.

По словам Бергманн, низкие и отрицательные ставки говорят об опасениях инвесторов о ситуации на финансовых рынках. ”Они ожидают, что пройдет много времени, прежде чем ситуация выправится”, — добавила аналитик.

Текущие ставки отражают ситуацию в мировой экономике, сказал The Local Хейниг. ”Основным объяснением является неопределенность, связанная с ростом мировой экономики, и также неопределенность в связи с эскалацией торговой войны США и Китая”, — сказал он.

Хейниг признал, что в долгосрочной перспективе есть угроза того, что низкие процентные ставки приведут к образованию пузыря на рынке жилья. Но пока что, по его словам, признаков этого нет.

Оборотная сторона ситуации состоит в том, что банки не платят проценты по большинству вкладов. Процентная ставка ЦБ по депозитам составляет -0,65%. По данным Центробанка Дании, население страны держит на депозитах в банках 921 млрд крон ($139 млрд), при этом почти 55% этих денег — на вкладах с нулевой ставкой.

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