Невозможное - возможно! В Дании будут выдавать жилищный кредит с отрицательной процентной ставкой

Nordea Bank Abp в Дании сообщил, что будет предлагать ипотечный кредит на 20 лет с нулевой фиксированной ставкой, сообщил Bloomberg. Как отмечает агентство, это первый подобный продукт в банковской истории страны.

До этого, в начале августа крупнейший ипотечный кредитор Дании Realkredit Danmark заявил, что запустит ипотеку на 30 лет со ставкой 0,5% годовых. А на этой неделе Jyske Bank, банк из первой тройки в Дании, объявил, что вскоре начнет выдавать ипотеку на 10 лет с отрицательной ставкой -0,5% годовых — то есть заемщик будет получать деньги от банка вместо того, чтобы платить проценты по взятому ипотечному кредиту.

Ставка кредитования ЦБ Дании составляет 0,05%, она не менялась с января 2015 года.

”Несколько месяцев назад мы бы сказали, что это невозможно”

”У нас самые низкие ставки по ипотечным кредитам за всю историю Дании. Это исторический минимум”, — заявил главный экономист Realkredit Danmark Кристин Хилигсой Хейниг газете The Copenhagen Post.

”Это новая глава в истории ипотеки. Несколько месяцев назад мы бы сказали, что это невозможно, но ситуация снова и снова удивляет”, — сказал экономист Jyske Bank Миккель Хег.

”Занимать деньги никогда не было дешевле. Мы ожидаем, что это будет способствовать росту цен на жилье”, — сказала Bloomberg старший аналитик датского Nordea Лисе Нютофт Бергманн. По ее словам, снижение ставок — хорошая новость для покупателей жилья. При этом ситуацию на рынке она назвала ”почти жуткой”. ”Некомфортно думать, что есть инвесторы, которые готовы одолжить деньги на 30 лет и получить взамен только 0,5%”, — пояснила Бергманн.