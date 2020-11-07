Неужели в США такие же фальсификации на выборах, как в России? Как устроены американские вбросы и ”карусели”

Джо Байден, призывавший своих сторонников голосовать как раз по почте, во многих штатах резко вырвался вперед именно после того, как избирательные комиссии приступили к подсчету голосов по бюллетеням для предварительного голосования. К сторонникам Трампа можно, вероятно, отнести и российские государственные СМИ, которые активно обсуждают заявления президента США в том духе, что, мол, нас учат демократии, а у самих такие же вбросы, ”карусели” и ”мертвые души” на выборах. Разбираемся, как на самом деле — и есть ли вообще в США махинации на выборах.

Трамп говорит, что в штатах, где он начал проигрывать, в избирательных комиссиях заседают демократы.

Выступая на пресс-конференции в четверг, 5 ноября 2020 года, Трамп заявил, что избирательными комиссиями в штатах, где он сначала побеждал, а потом начал резко сдавать позиции, руководят члены Демократической партии.

Однако в Джорджии, глубоко консервативном штате, где в обеих палатах местного законодательного собрания исторически большое преимущество у республиканцев, избирательную комиссию возглавляет секретарь штата, тоже член Республиканской партии. Республиканец руководит избирательной комиссией и в Неваде. В Северной Каролине выборами заведует межпартийная комиссия, членов которой выдвигает руководство обеих партий, а закон штата запрещает комплектацию комиссии из пяти сотрудников более чем тремя членами одной партии, поэтому абсолютного большинства нет ни у республиканцев, ни у демократов.

И только в Пенсильвании секретарь штата, возглавляющий избирательную комиссию, — член Демократической партии.

Трамп: ”В Пенсильвании демократы разрешили засчитывать бюллетени, пришедшие через три дня после выборов”.

Это были не демократы, а Верховный суд штата, который постановил, что бюллетени, отправленные в день голосования, 3 ноября 2020 года, но пришедшие в комиссии уже после него, будут засчитываться. Это решение подтвердил Верховный суд США — вернее, не столько подтвердил, сколько не смог заблокировать решение суда штата. После смерти Рут Бадер Гинсбург в коллегии суда осталось только восемь верховных судей, голоса которых разделились поровну, а номинированная Трампом Эми Кони Барретт еще не успела вступить в свои полномочия.