07.11.2020, 11:30

Неужели в США такие же фальсификации на выборах, как в России? Как устроены американские вбросы и ”карусели”

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Неужели в США такие же фальсификации на выборах, как в России? Как устроены американские вбросы и ”карусели”
John Moore/Getty Images/AFP

Дональд Трамп и его сторонники уверены, что у них крадут победу на выборах с помощью массовых фальсификаций. В четверг Трамп заявил, что он победил с историческим перевесом — но только если посчитать ”легальные” голоса. Что он имел в виду под ”нелегальными”, Трамп не пояснил — возможно, бюллетени, поданные по почте, пишет "Медуза".

Джо Байден, призывавший своих сторонников голосовать как раз по почте, во многих штатах резко вырвался вперед именно после того, как избирательные комиссии приступили к подсчету голосов по бюллетеням для предварительного голосования. К сторонникам Трампа можно, вероятно, отнести и российские государственные СМИ, которые активно обсуждают заявления президента США в том духе, что, мол, нас учат демократии, а у самих такие же вбросы, ”карусели” и ”мертвые души” на выборах. Разбираемся, как на самом деле — и есть ли вообще в США махинации на выборах.

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Трамп говорит, что в штатах, где он начал проигрывать, в избирательных комиссиях заседают демократы.

Выступая на пресс-конференции в четверг, 5 ноября 2020 года, Трамп заявил, что избирательными комиссиями в штатах, где он сначала побеждал, а потом начал резко сдавать позиции, руководят члены Демократической партии.

Однако в Джорджии, глубоко консервативном штате, где в обеих палатах местного законодательного собрания исторически большое преимущество у республиканцев, избирательную комиссию возглавляет секретарь штата, тоже член Республиканской партии. Республиканец руководит избирательной комиссией и в Неваде. В Северной Каролине выборами заведует межпартийная комиссия, членов которой выдвигает руководство обеих партий, а закон штата запрещает комплектацию комиссии из пяти сотрудников более чем тремя членами одной партии, поэтому абсолютного большинства нет ни у республиканцев, ни у демократов.

И только в Пенсильвании секретарь штата, возглавляющий избирательную комиссию, — член Демократической партии.

Трамп: ”В Пенсильвании демократы разрешили засчитывать бюллетени, пришедшие через три дня после выборов”.

Это были не демократы, а Верховный суд штата, который постановил, что бюллетени, отправленные в день голосования, 3 ноября 2020 года, но пришедшие в комиссии уже после него, будут засчитываться. Это решение подтвердил Верховный суд США — вернее, не столько подтвердил, сколько не смог заблокировать решение суда штата. После смерти Рут Бадер Гинсбург в коллегии суда осталось только восемь верховных судей, голоса которых разделились поровну, а номинированная Трампом Эми Кони Барретт еще не успела вступить в свои полномочия.

А правда, что за Байдена голосуют мертвецы?

В одном из самых популярных твитов на эту тему, набравшем почти 45 тысяч ретвитов, утверждается, что в Мичигане (где Джо Байден получил 50,5% голосов против 47,9 у Трампа после подсчета 98% бюллетеней) на выборах проголосовал Уильям Брэдли, житель Детройта, родившийся в 1902 году и умерший в 1984-м. Ссылка в твите ведет на официальный сайт с информацией для избирателей от секретариата штата, где можно самостоятельно ввести эту информацию и увидеть, что, действительно, 36 лет как мертвый Уильям Брэдли не только успешно зарегистрировался в качестве избирателя и запросил бюллетень для голосования по почте, но и успешно проголосовал.

В реплаи к этому твиту пришел официальный аккаунт секретариата штата Мичиган и объяснил, что голоса умерших избирателей не учитываются в любом случае. А такие ошибки в выдаче данных об избирателях объясняются тем, что по одному адресу могут жить люди с одинаковыми именами.

Журналисты USA Today обнаружили, что по одному адресу с почившим Уильямом Брэдли проживает вполне живой 61-летний человек с таким же именем — вероятно, сын или внук того, первого.

А правда, что в некоторых штатах проголосовало больше людей, чем там зарегистрировано избирателей?

Это одно из заявлений, которое особенно понравилось российским государственным СМИ — настолько, что Тина Канделаки даже написала для RT колонку про лицемерие американской демократии, использовав это как пример. Похоже, эта информация исходит от уже удаленного твита сторонника Трампа, который утверждал, что в Висконсине, по официальным данным, проголосовали 3 239 920 человек, тогда как официально в штате зарегистрированы как избиратели всего 3 129 000.

Проверяется это просто: на сайте избирательной комиссии Висконсина указано, что к 1 ноября 2020 года в штате зарегистрировались избирателями 3 684 726 человек. Из них на выборах 3 ноября 2020 года проголосовали 3 297 420 (49,4% за Байдена и 48,8% за Трампа). А число в 3,1 миллиона зарегистрированных в Висконсине избирателей взято из данных о промежуточном голосовании в конгресс в 2018 году.

А в США вообще бывают фальсификации на выборах?

Конечно. Консервативный аналитический центр The Heritage Foundation ведет базу данных подтвержденных случаев фальсификации на выборах всех уровней в США с 1979 года. В ней сейчас 1298 случаев, из которых 1121 закончились уголовными обвинениями. Составители базы подчеркивают, что это далеко не полный список; в него вошли только официально зарегистрированные случаи, но по ним можно составить неплохое впечатление о том, какие нечестные приемы используются на выборах в Америке.

Heritage Foundation перечисляет следующие типы фальсификации на выборах в США: незаконное использование бюллетеней для заочного голосования (например, получение их под видом реального избирателя и голосование без его ведома), голосование людьми, не имеющими на это права (например, лишенные права голоса за совершение тяжких преступлений или неграждане США), голосование под видом другого лица, многократное голосование, подкуп избирателей, регистрация в качестве избирателя под вымышленным именем или по адресу, не соответствующему реальному, подделка итоговых протоколов голосования в качестве члена избирательной комиссии и незаконная ”помощь” избирателям, то есть принуждение или обман с целью заставить их проголосовать за определенного кандидата.

На конкретных примерах это выглядит так: в 2019 году мэр небольшого городка в Алабаме Элберт Мелтон был осужден и тут же лишен своего поста после того, как выяснилось, что он заверил два бюллетеня для надомного голосования без присутствия свидетелей, как этого требует закон штата (и выиграл выборы мэра с перевесом в 16 голосов). В июле 2020 года в Лос-Анджелесе к разным срокам условного заключения приговорили четырех человек, которые за мелочь и сигареты скупали подписи под заявками на регистрацию избирателей у бездомных и голосовали за них. А в Филадельфии 73-летний член избирательной комиссии признал обвинения в том, что брал взятки за фальсификацию голосования в пользу определенных кандидатов — и сам же вносил голоса, а потом утверждал итоговый протокол.

Другое дело, что во всех этих случаях речь шла о подделке единичных голосов, десятков и иногда даже сотен, но никак не сотен тысяч, на которые намекает Трамп.

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