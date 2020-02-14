14.02.2020, 12:17

Несмотря на усилия врачей! За сутки в Китае заразились коронавирусом 5000 человек


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Несмотря на усилия врачей! За сутки в Китае заразились коронавирусом 5000 человек
pixabay.com

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Китае достигло почти 64 тысячи человек, от вызванной им болезни погибли уже 1380 человек. Об этом объявил в пятницу, 14 февраля, Госкомитет здравоохранения КНР.

Только в провинции Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса, за минувшие сутки зафиксировано 5090 новых заражений и 116 смертей.

По данным китайских властей, число медицинских работников в КНР, заразившихся коронавирусом, превысило 1700 человек. шесть медработников скончались. Из местных больниц неоднократно поступали сообщения о нехватке средств защиты, способных обезопасить работу врачей и медсестер.

Ранее консультант Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глава Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды Айра Лонджини заявил, что жертвами инфекции могут стать две трети населения планеты.

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Свои оценки Лонджини основывает на предположении, что каждый заболевший коронавирусом обычно передает инфекцию двум-трем другим людям. Проследить за распространением заболевания бывает особенно трудно из-за отсутствия экспресс-тестов, а также по причине того, что у некоторых носителей инфекции симптомы коронавируса проявляются в приглушенной форме, указал ученый.

В то же время исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон высказал предположение, что число заразившихся коронавирусом в Китае может достигать 50 тысяч человек в день.

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