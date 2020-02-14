Несмотря на усилия врачей! За сутки в Китае заразились коронавирусом 5000 человек

Только в провинции Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса, за минувшие сутки зафиксировано 5090 новых заражений и 116 смертей.

По данным китайских властей, число медицинских работников в КНР, заразившихся коронавирусом, превысило 1700 человек. шесть медработников скончались. Из местных больниц неоднократно поступали сообщения о нехватке средств защиты, способных обезопасить работу врачей и медсестер.

Ранее консультант Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глава Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды Айра Лонджини заявил, что жертвами инфекции могут стать две трети населения планеты.

Свои оценки Лонджини основывает на предположении, что каждый заболевший коронавирусом обычно передает инфекцию двум-трем другим людям. Проследить за распространением заболевания бывает особенно трудно из-за отсутствия экспресс-тестов, а также по причине того, что у некоторых носителей инфекции симптомы коронавируса проявляются в приглушенной форме, указал ученый.

В то же время исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон высказал предположение, что число заразившихся коронавирусом в Китае может достигать 50 тысяч человек в день.