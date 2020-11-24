Нерациональное достижение людоедских задач: Юлия Латынина – о Беларуси и Нагорном Карабахе

Это как раз то, от чего российская журналистика в последние десятилетия тщательно избавлялась. Но, благодаря Латыниной, так и не избавилась. Сегодня Юлия по-прежнему ведет программу на радио "Эхо Москвы", пишет в "Новую газету" и изрекает парадоксальные афоризмы и мемы, которые иногда вдруг становятся реальностью, пишет Ru.Delfi.lt.

- Как получилось, что сейчас живёшь не в России?

- Сначала дерьмом облили, а потом сказали, что не было ничего страшного. Вроде бы ясно: если обливают дерьмом, то не хотят убить. Словом, сначала на даче нас вместе с соседями облили какой-то жуткой дрянью, которая воняла. И нам показалось не совсем правильным, что эта штука воняла. К сожалению, когда ”Новая газета” сделала анализ, оказалось, что там была масса всяких вредных веществ. Просто эту штуку делают из такой дряни, что она вредная. К сожалению, у мамы после этого были проблемы с легкими. Сначала облили этой штукой, пострадали кроме меня (что уже совсем было позорно) мои родители, которые не молодые люди. В соседней квартире, опять же, старики, двое детёнышей.

После этого машину сожгли. Я думаю, что, скорее всего, потому, что на нее вылили очень много этой штуки. А эта штука довольно сложная. Судя по всему, это боевое нелетальное вещество. То есть это близко не ”Новичок”, ничего такого страшного. Но, видимо, тоже довольно засекреченная штука. То, что машину сожгли, тоже было ничего, она копейки уже стоила. Когда меня уже не было в Москве, папа её тушил. Слава Богу, что она не взорвалась. А он её тушил выбежал, потому что иначе бы дом загорелся.

Ясно что меня не хотели убивать, меня хотели испугать. Но при этом возникли большие возможности collateral damage [сопутствующий ущерб — англ.], когда людям, которые это делали, было абсолютно наплевать и они были готовы, чтобы пострадали мои родители. Это было уже чересчур, и мы все разбежались по углам.

- А следствие что показало?

- Я не подавала заявление принципиально. Соседи наши подали. Я помню, что когда меня облили говном, то следствие написало, что не усматривает в этом никаких признаков преступлений. То есть пластиковые стаканчики бросать — это нехорошо, но если говном облить, то в этом ”нет признаков преступления”. Поэтому я решила не искушать судьбу, тем более, слава Богу, в наше время можно спокойно работать на удалёнке. А мне нравится шанс написать книжки, у меня бы этого не было, если бы я оставалась в Москве.