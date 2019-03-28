Непредсказуемая Украина: кто остановит Зеленского

Не изменилось это и в последнюю неделю перед выборами. Хотя разные соцопросы демонстрируют совсем различную динамику. Так, например, соцопрос КМИС, который проводился с 20 по 26 марта, утверждает, что

за неделю рейтинг Зеленского упал примерно на 1% — с 18,9% до 17,8% от всех граждан Украины.

Падение рейтинга лидера гонки можно объяснить предвыборными скандалами. Например, на днях вокалист группы ”Океан Эльзы” Святослав Вакарчук, от которого также ожидали выдвижения на президентский пост, запустил флешмоб ”голосуй не по приколу”, намекая на профессию Зеленского.

Однако можно найти и более приземленное объяснение. В опросе КМИС выборка составляет лишь 1600 человек, что делает процент погрешности выше, чем обычно. К этой версии подталкивает и тот факт, что опросы других компаний снижение рейтинга не зафиксировали.

Согласно данным Центра Разумкова (проводился с 21 по 26 марта), рейтинг Зеленского практически не изменился и составляет 18,8% от числа всех избирателей (на прошлой неделе — 18,6%).

Опрос группы ”Рейтинг” наиболее свежий — он проводился с 22 по 27 марта, дает самый оптимистичный для Зеленского прогноз. Уровень его популярности, по данным этого опроса, за последнее время не только не упал, но и вырос, достигнув показателя в 20,6% от всех украинских избирателей. Впрочем, ”Рейтинг” и до этого давал Зеленскому более высокие оценки, чем другие соцслужбы — за неделю до этого данные ”Рейтинга” утверждали, что его поддерживают 19,3%.

В чем соцопросы согласны относительно Зеленского, так это в том, кто считается его избирателем. За шоумена в основном собирается голосовать молодежь, причем для многих его сторонников эти выборы будут первыми в жизни.

Обычно молодые люди не склонны демонстрировать на выборах высокий уровень явки. Поэтому успех Зеленского и его шансы на второй тур напрямую зависят от его способности мобилизовать свой электорат.

Юлия Тимошенко

В конце 2018 года казалось, что следующим президентом гарантированно станет именно бывшая премьер-министр страны. Однако начиная с февраля 2018 года ее рейтинг неизменно снижался, пока не устоялся в районе 11-12%.

Как и в случае с Зеленским, наиболее благоприятный для экс-премьера сценарий демонстрируют данные группы ”Рейтинг”, согласно которым уровень поддержки Тимошенко вырос с 12,6% до 12,9%.

Данные Центра Разумкова более безжалостны к лидеру ”Батькивщины” и демонстрируют снижение популярности с 11,7% до 11,5%.

Впрочем, колебания рейтинга в диапазоне 0,5% можно списать на статистическую погрешность. Поэтому в случае Тимошенко уместно говорить о сохранении статуса-кво.

Наименее благоприятные для экс-премьера результаты демонстрирует соцопрос КМИС. Здесь не только самый низкий для Тимошенко за все время ее кампании результат в 8,3%, но и заметное снижение рейтинга по сравнению с прошлой неделей ровно на 1%.

Эксперты склоны видеть причину падения рейтингов одного из основных претендентов на второй тур в ее собственных ошибках. ”Она слишком рано начала кампанию. Кроме того, ее штабом немного неправильно были выбраны темы кампании.

Она говорила об изменении конституции, но избирателю это оказалось не интересно. Посмотрим, что будет дальше, после того, как Тимошенко стала поднимать социальную повестку и говорить о ценах на газ”, — говорил ”Газете.Ru” глава правления украинского Центра прикладных политических исследований ”Пента” Владимир Фесенко.

Однако сама Тимошенко веры в победу не теряет.

В случае, если результаты выборов будут не в ее пользу, экс-премьер-министр намерена оспорить итоги голосования, заявив о нарушениях.

Юля не верит, что Порошенко может честно выиграть. Это невозможно без скупки, каруселей и фальсификации… И в рейтинг Зеленского Тимошенко также не верит. Она считает его надутой пустышкой. Поэтому она видит себя во втором туре и верит, что может выиграть”, — рассказал один из штабистов лидера ”Батькивщины” ”Украинской правде”.

Петр Порошенко

Если говорить о трендах, то в наиболее благоприятном положении окажется именно действующий украинский президент. Его рейтинги стабильно растут на протяжении всего марта.

В начале года казалось, что он ни при каких обстоятельствах не сможет пойти на второй срок без фальсификаций и применения админресурса, но к настоящему моменту ситуация сильно изменилась кардинально.

Он еще несколько недель назад сравнялся по популярности с Тимошенко, после чего смог обойти ее и закрепить за собой уверенное второе место. Нынешние соцопросы не только подтверждают сложившийся порядок вещей, но и свидетельствуют, что рейтинг президента продолжает расти.

КМИС утверждает, что уровень поддержки Порошенко вырос с 9,8% до 11,7%. Группа ”Рейтинг” — с 11,7% до 13%.

Самый впечатляющий рост зафиксировал Центр Разумкова — с 11,7% до 15,7% процентов. И здесь он приближается к Зеленскому максимально близко.

Однако в отличии от своего неопытного соперника у Порошенко нет проблем с непредсказуемостью электората. За него собираются голосовать предприниматели, специалисты и бюджетники среднего и высокого достатка.