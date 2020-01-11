11.01.2020, 12:10

Неподалеку от резиденции Трампа задержали иранца с мачете, ножами и киркой


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Неподалеку от резиденции Трампа задержали иранца с мачете, ножами и киркой
ZUMAPRESS.com, Charles Trainor Jr, Scanpix

Гражданин Ирана, вооруженный ножами, мачете и киркой, был задержан неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает газета Washington Examiner со ссылкой на полицию.

Как пишет РИА-Новости, инцидент произошел в пятницу около 9.30 утра по местному времени. Полицейские получили сообщение о "подозрительном человеке", после чего офицеры задержали мужчину приблизительно в шести километрах от резиденции американского президента.

По сообщению полиции, задержанным оказался гражданин Ирана Масуд Ерейлзолех, при себе у него было обнаружено два ножа, мачете и кирка. Кроме того, у него было 22 тысячи долларов и паспорт, подтверждающий, что он является гражданином Ирана и находится в США на законных основаниях.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.

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