Неподалеку от резиденции Трампа задержали иранца с мачете, ножами и киркой

Как пишет РИА-Новости, инцидент произошел в пятницу около 9.30 утра по местному времени. Полицейские получили сообщение о "подозрительном человеке", после чего офицеры задержали мужчину приблизительно в шести километрах от резиденции американского президента.

По сообщению полиции, задержанным оказался гражданин Ирана Масуд Ерейлзолех, при себе у него было обнаружено два ножа, мачете и кирка. Кроме того, у него было 22 тысячи долларов и паспорт, подтверждающий, что он является гражданином Ирана и находится в США на законных основаниях.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.