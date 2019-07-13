Необычный случай: в России женщина захотела в тюрьму и ”заминировала” вокзал

По информации канала, незадолго до произошедшего женщина вышла из колонии, на протяжении нескольких месяцев она жила в столице, потом переехала в Воронеж, а затем отправилась в Липецк.

Отмечается, что на воле 49-летней женщине ”было некомфортно”. ”У нее не было ни семьи, ни друзей, а из-за судимости и возраста никто не хотел брать ее на работу. Тогда она решила вернуться "домой"”, — говорится в записи.

Изначально женщина напрямую обратилась со своей просьбой к сотрудникам правоохранительных органов, однако они не восприняли ее предложение всерьез. В результате москвичка совершила ложный звонок в полицию и сообщила о минировании липецкого вокзала, после чего ее задержали.

В мае сообщалось, что житель Брянска сообщил о минировании аэропорта Шереметьево, чтобы найти потерявшуюся жену и не опоздать на рейс. 62-летний Алексей Кожин с женой собрался в Турцию. После объявления о начале посадки мужчина потерял супругу.