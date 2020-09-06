Немецкий токсиколог об отравлении Навального: "Новичок" не произвести в подвале

Эксперты лаборатории бундесвера нашли следы отравления оппозиционного российского политика Алексея Навального веществом из группы "Новичок". Уже вторую неделю Навальный, находящийся в коме, проходит лечение в берлинской клинике "Шарите".

О состоянии его здоровья врачи сообщают очень мало, но если их внимательно слушать, то можно догадаться, что видны признаки улучшения самочувствия политика, считает глава Института токсикологии при Центре Гельмгольца в Мюнхене, профессор Мартин Гёттлихер (Martin Göttlicher). В интервью DW он рассказал о том, что значит обнаружение "Новичка", а также кто и как мог его произвести.

DW: Немецкие военные эксперты определили, что яд, которым был отравлен Алексей Навальный, входит в группу веществ "Новичок". Что это говорит вам как специалисту?

Мартин Гёттлихер: "Новичок" — это группа соединений, которые впервые были разработаны как боевые отравляющие вещества в бывшем Советском Союзе примерно в середине 1970-х годов. Это нам говорит в первую очередь о том, у кого есть знания, как эти вещества были разработаны. Конечно, эта информация теперь доступна и во всем мире.

Во-вторых, мы узнали, что это вещество является оптимизированным боевым агентом, то есть отравление таким веществом очень трудно поддается лечению.

- Иными словами, теперь точно ясно, что это было отравление боевым отравляющим веществом, а не какими-то пестицидами, к которым мог быть доступ у любого агрария?

- "Новички" быстро проходят через кожу, быстро приводят к ингибированию (подавлению. — Ред.) холинестеразы. Это вещества, которые намеренно наносят вред.

- Для вас как для профессионала, который следит за этим делом, новость о "Новичке" стала неожиданностью?

- Если бы вы спросили меня на прошлой неделе, я бы был очень осторожен, я бы сказал: "Давайте думать обо всех направлениях". Это может быть пестицид, передозировка лекарственных веществ, а может быть, действительно, яд, произведенный для причинения вреда. Это не неожиданность. Но я бы раньше однозначно не говорил об этом.

- А сейчас?