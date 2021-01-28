Немецкий суд вынес приговор правому радикалу, убившему политика Любке

В четверг, 28 января, в Германии завершился один из самых резонансных судебных процессов в истории страны. Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне вынес решение по делу о первом убийстве немецкого политика, совершенном в ФРГ за долгие годы. 47-летний Штефан Эрнст (Stephan Ernst) признан виновным в убийстве главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), выступавшего за прием беженцев в ФРГ. Преступник приговорен к пожизненному лишению свободы.

"Тот, кто не уважает ценности ФРГ, может покинуть страну"

Опытный немецкий политик, член Христианско-демократического союза (ХДС) Любке вряд ли мог себе представить, что его убеждения будут стоить ему жизни.

14 октября 2015 года, в самый разгар миграционного кризиса, глава округа приехал на собрание жителей городка Лофельден близ Касселя и попытался им объяснить, почему в их общине будет построен центр временного пребывания беженцев.

В толпе собравшихся, однако, оказалось немало сторонников ксенофобского движения Pegida: выступление политика сопровождалось недовольными возгласами и насмешками. Любке не оставил это без ответа. "Тот, кто живет в Германии, должен уважать ее ценности. А тот, кто не разделяет эти ценности и не согласен с ними, волен покинуть страну в любой момент", — заявил он.

Любке убили выстрелом в упор

Сразу после своего высказывания Любке стал объектом атак со стороны немецких ультраправых. В его адрес стали регулярно поступать агрессивные сообщения, в том числе с угрозами расправы.

В ночь на 2 июня 2019 года, через четыре года после событий в Лофельдене, тело Любке обнаружили на террасе его дома в Вольфхагене. Вскрытие показало, что в голову 65-летнего политика стреляли из короткоствольного оружия с близкого расстояния.

На месте преступления были найдены следы ДНК Штефана Эрнста, ранее уже находившегося в поле зрения полиции. В апреле 2020 года мужчине, а также его предполагаемому сообщнику Маркусу Х. (Markus H.) были предъявлены обвинения. В июне оба были задержаны и с тех пор находились под стражей.