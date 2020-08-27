Немецкий институт запустил эксперимент с безусловным базовым доходом: 120 жителям будут 3 года платить по €1200 в месяц

Цель исследования — выяснить, как безусловный базовый доход влияет на поведение и отношение людей, рассказал руководитель институтского проекта ”Мой базовый доход” Юрген Шупп изданию EuroWeekly.

Показатели экспериментальной группы будут сравнивать со стилем жизни и привычками 1380 людей, которые не получают каких-либо выплат, уточняет EuroWeekly.

По словам Шуппа, оппоненты исследования считают, что люди, которые получают безусловный базовый доход, перестанут работать, будут лежать на диване, есть фастфуд и смотреть видео. Сторонники полагают, что участники эксперимента, наоборот, продолжат работать, но станут более творческими, щедрыми и будут активнее поддерживать демократию.

”Мы можем повысить качество этой дискуссии, заменив стереотипы эмпирически подтверждёнными знаниями”, — подчеркнул Шупп.

К ноябрю 2020 года исследователи планируют привлечь ещё 1 млн участников. 1500 человек из этой группы будут получать выплаты больше трёх лет, остальные не будут, указывает издание.

В 2017-2018 годах эксперимент с безусловным базовым доходом проводила Финляндия: две тысячи безработных финнов получали по €560 в месяц.

Одна из главных целей эксперимента — выяснить, можно ли заменить систему социальных пособий единой, универсальной выплатой. Государство решило не продлевать его.

В конце февраля 2018 года Организация экономического сотрудничества и развития выпустила обзор экономики Финляндии. Она, в частности, указала, что безусловный базовый доход может стимулировать к поиску работы, но также может привести к повышению уровня бедности.