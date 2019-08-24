Немецкий банк заплатит 16 млн штрафа за прием на работу по блату дочь российского чиновника

По данным американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), нарушения совершались в 2009-2012 годах, пишет Newsru.

SEC упоминает о пяти случаях подобного трудоустройства. В двух случаях речь идет о дочери неназванного замминистра российского правительства и сыне топ-менеджера некой госкомпании. Так, в 2009 году замминистра попросил руководителя офиса Deutsche Bank в России устроить его дочь в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке.

Девушку взяли стажером в московский офис Deutsche Bank, посулив в будущем постоянную работу в Лондоне. Однако через четыре месяца банк так и не получил от российских властей контракт, на который рассчитывал. В итоге дочь чиновника перевели в Лондон, и через 10 дней после этого Deutsche Bank получил подписанное отцом девушки предложение, связанное с выпуском еврооблигаций на сумму 2 млрд евро.

"Ведомости" предположили, что речь может идти о дочери бывшего заместителя министра финансов Дмитрия Панкина Елене Архангельской. Кроме того, Deutsche Bank незаконно оформил как деловые расходы на поездку директора российского офиса банка и его супруги на отдых с российским замминистра и его семьей.