Немецкие журналисты побывали в квартире Путина, в которую не пустили Навального

По словам мужчины, Путин передал ему ключи от квартиры в марте 1991 года перед отъездом в Россию.

"Путины показались мне милыми людьми. 66 квадратных метров, три комнаты, кухня, ванная. Везде стояла темная русская мебель плюс типичные для ГДР алюминиевые обои и бежевый ковер", — вспомнил столяр.

Хофманна раздражает, когда под окнами останавливаются автобусы с туристами.

"Они думают, что здесь музей Путина. Я никого не пускаю. Перед Рождеством приходил Навальный, он стоял под окнами с телохранителями, но его я тоже не пустил", — признался дрезденец.

Как сообщалось ранее, Навальный опубликовал расследование о том, где проживает и как финансирует свое поместье Путин. Больше о расследовании можно узнать здесь.

В этом же расследовании он показал дом в Дрездене, в котором жил Путин с 1985 по 1991 год во времена службы в КГБ.