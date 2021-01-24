Немецкие журналисты побывали в квартире Путина, в которую не пустили Навального(12)
Немецкие журналисты сходили к столяру Йоргу Хофманну, который живет в бывшей квартире президента России Владимира Путина на Радебергер штрассе в Дрездене. Как пишет Bild, Хофманн рассказал, что не пустил в дом оппозиционера Алексея Навального, когда тот приходил во время реабилитации в Германии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы), пишет OBOZREVATEL
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