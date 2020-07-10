Немецкие садоводы угощают надоедливых вредителей пивом

Благоухающий цветник, шелковистая трава, созревающие овощи и фрукты — иного садовода они радуют совсем недолго. Едва взошедший укроп в одночасье съеден под корень, от листьев зацветающей гортензии и кустов смородины остались одни огрызки, а на клубнике уже не видно ни одной ягодки… Что же делать? Методов борьбы с непрошенными нахлебниками в саду и в огороде много, с чего же начать?

Природа не ошибается

Вовсе не обязательно прибегать сразу к мерам радикальным, с применением гербицидов, пестицидов, инсектицидов и прочих химических палочек-выручалочек, с этим согласны даже эксперты сельскохозяйственной палаты федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, призывающие к осторожному применению химии. Особенно для грядок овощных такой "быстродействующий" метод чреват непредсказуемыми последствиями, предупреждает сторонница"природного сада" (нем. Naturgarten) из Баварии Мария Штарк (Maria Stark). Природа ошибок не делает, и за советом следует обращаться именно к ней, считает она.

Секрет прост: выбираемые нами растения для грядок должны сочетаться с составом почвы и обязательно — друг с другом. "Так они будут расти здоровыми и крепкими, способными противостоять любой напасти", — подчеркивает Мария Штарк в интервью DW. Умело разбитый сад, по ее словам, не нуждается в дополнительных удобрениях и сам умеет справляться с вредителями.

Впрочем, с точки зрения эксперта по биосадоводству, таковых в природе практически нет. Например, муравьи — их Мария Штарк к садовым "врагам" не причисляет. А если они все же докучают, помогая размножаться растительным вшам, опытный садовод советует окружить пострадавшие растения лавандой, тимьяном или майораном, аромат которых муравьям совершенно не по вкусу. Не отравленные химией (!) муравьи и тли, в свою очередь, отличный корм для выводка синицы-лазоревки, которая освобождает деревья и растения от гусениц, пауков и прочих надоедливых насекомых.

Улитки, муравьи, тля — биоразнообразие или напасть?

"Для того чтобы отвлечь прожорливых слизней от грядок с салатом, мой отец всегда ставил неподалеку миски с пивом", — вспоминает садовод-любитель со стажем Рут Бергман (Ruth Bergmann) из Бергиш-Гладбаха (Bergisch Gladbach) в интервью DW. Попав в миску с пивом, выбраться скользкие моллюски оттуда уже не могли — метод, хотя и популярный в Германии, но малоэффективный. Ведь на "зов" вожделенного пива собираются, не только местные, но и слизни из соседних огородов. Так погибают и естественные враги распространенного красного придорожного слизня — большие слизни, охотно поедающие яйца красного слизня.