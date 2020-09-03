Немецкая полиция расследует массовое убийство детей в Золингене

Речь идет о девочках в возрасте 18 месяцев, 2 и 3 лет, а также о мальчиках 6 и 8 лет. Правоохранители подозревают в совершении этого преступления 27-летнюю мать шестерых детей. Причины трагедии выясняются.

По данным газеты Bild, полицию вызвала бабушка детей, проживающая в городе Мёнхенгладбахе, который расположен в 60 километрах от Золигена. Она сообщила, что ее дочь убила пятерых детей, а сама с шестым ребенком отправилась в неизвестном направлении с целью покончить с собой.

Как выяснилось позже, женщина отправилась в Дюссельдорф, где бросилась под поезд. По данным полиции, она упала между рельсов и выжила, получив травмы различной степени тяжести. Женщина помещена в клинику и находится под охраной полиции. Шестого ребенка — 11-летнего мальчика — она отправила перед этим к бабушке, где его и нашла полиция.

"Я скорблю по этим пяти жизням и выражаю соболезнования всем близким детей и этой семьи", — написал в своем Facebook обер-бургомистр Золингена Тим Курцбах (Tim Kurzbach).