Неизвестный выдал себя за Тихановскую и поучаствовал в заседании парламента Дании

В начале заседания, которое состоялось 6 октября, у ”Тихановской” возникли проблемы с веб-камерой, из-за чего на экране ее не было видно. Встречу, которая длилась около 40 минут, решили прервать после того, как ее участники ”поняли, что что-то не так”.

”На встрече обсуждалась нынешняя политическая ситуация в Белоруссии. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека”, — говорится в сообщении.

В парламенте особо отметили, что во время заседания ”не было сказано ничего, что могло бы скомпрометировать внешнеполитическую линию Дании”. В нем добавили, что случившееся будет расследовано.

”Я надеюсь, что это просто грубая шутка, но я, конечно, обеспокоен возможностью злоупотребления участием [посторонних] во встрече. Это также дает пищу для размышлений”, — заявил председатель комитета Мартин Лидегорд.

В комитете также добавили, что теперь включенная камера станет обязательным требованием онлайн-переговоров с иностранными участниками.

Тихановская была основным противником Александра Лукашенко на прошедших в августе выборах президента Белоруссии. По данным ЦИК, она набрала 10,1% голосов, а действующий президент — 80,1%. В штабе Тихановской с этими результатами не согласились и обвинили власти в фальсификациях. Лукашенко заявил, что фальсификации с результатом более 80% ”не может быть”.

После выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. Лидеры оппозиции были задержаны, арестованы или покинули страну. В Литву уехала и Тихановская. Она назвала это самостоятельным решением, однако в ее штабе заявили, что у экс-кандидата не было выбора.

Лукашенко сообщил, что Тихановская сама попросила его помочь выехать за границу. ”Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали МИД (Литвы), спецслужбы”, — сказал он.

За границей Тихановская продолжила политическую деятельность. В частности, она провела в режиме онлайн пресс-конференцию с белорусскими СМИ, встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и выступила в бундестаге.