03.08.2019, 21:24

Неизвестный отрыл стрельбу в гипермаркете Техаса. Есть жертвы


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Tulistamine
Foto on illustreeriv.Foto: Eero Vabamägi

Неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете Walmart в Эль-Пасо в американском штате Техас, передает RenTV.

Как сообщает местная полиция в Twitter, стрельба произошла около 11 часов утра (20:00).

Как сообщает местная телекомпания Fox News, стрелок начал стрелять очередями из автоматического оружия (судя по всему, из автомата АК-47) прямо на парковке супермаркета, прежде чем войти вовнутрь здания.

Вооруженный человек до сих пор находится в районе улиц Hawkins и Gateway East.

По неподтвержденным данным, пострадало 18 человек, один погиб.

Экстренные службы работают на месте.

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