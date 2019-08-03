03.08.2019, 21:24
Неизвестный отрыл стрельбу в гипермаркете Техаса. Есть жертвы
Неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете Walmart в Эль-Пасо в американском штате Техас, передает RenTV.
Неизвестный открыл стрельбу в гипермаркете Walmart в Эль-Пасо в американском штате Техас, передает RenTV.
Как сообщает местная полиция в Twitter, стрельба произошла около 11 часов утра (20:00).
Как сообщает местная телекомпания Fox News, стрелок начал стрелять очередями из автоматического оружия (судя по всему, из автомата АК-47) прямо на парковке супермаркета, прежде чем войти вовнутрь здания.
Вооруженный человек до сих пор находится в районе улиц Hawkins и Gateway East.
По неподтвержденным данным, пострадало 18 человек, один погиб.
Экстренные службы работают на месте.
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