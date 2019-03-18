18.03.2019, 13:08
Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте
Полиция Утрехта (Нидерланды) сообщает в твиттере о стрельбе в городе, есть пострадавшие.
Полиция Утрехта (Нидерланды) сообщает в твиттере о стрельбе в городе, есть пострадавшие.
По данным местных СМИ, вооруженный огнестрельным оружием человек открыл стрельбу в трамвае. После этого ему удалось скрыться.
По информации телеканал Sky News, стрельба произошла близ остановки общественного транспорта "Площадь 24 октября".
Полиция оцепила территорию вокруг трамвайной остановки. На место происшествия отправлены вертолеты скорой помощи. Полиция просит местных жителей избегать района, где произошла стрельба.
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