16.10.2020, 20:33
Неизвестный обезглавил человека в пригороде Парижа и был застрелен
Мужчина, обезглавивший человека во французском департаменте Валь-д'Уаз недалеко от Парижа, застрелен полицейскими. Об этом сообщает BFMTV.
Мужчина, обезглавивший человека во французском департаменте Валь-д'Уаз недалеко от Парижа, застрелен полицейскими. Об этом сообщает BFMTV.
Полиция рекомендует воздержаться от посещения района, где произошло убийство.
По данным телеканала, инцидент произошел около 17.00 по местному времени (18.00 по эст.) возле школы. Мужчина с ножом угрожал приехавшей на место полиции, которая затем несколько раз открывала огонь.
По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.
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