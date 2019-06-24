Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве

В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят. Об этом сообщает The Village.
Как отмечается, к настоящему моменту жертвами злоумышленников стали 24 человека.
Причем некоторые оказались в тяжелом состоянии: кто-то был в коме, а один человек пробыл в реанимации больше двух недель.
Кроме того, неизвестно, что за вещество было в газировке. Однако оно вызывает угнетение дыхания, депрессивное состояние, а также анемию и регулярные обмороки.
Уточняется, что одного из нападавших сначала задержали, но спустя время отпустили под подписку о невыезде.
После этого нападения возобновились, последнее из которых произошло в пятницу, 21 июня.
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