Неизвестные устроили стрельбу на Лондонском мосту

Репортер сообщил, что к месту стрельбы прибыли вооруженные полицейские, которые перекрыли мост, передает ТАСС. В Скотленд-Ярде корреспонденту ТАСС подтвердили информацию об инциденте.

В свою очередь телеканал Sky News сообщил, что полиция застрелила потенциального злоумышленника.

Как сообщает с места событий корреспондент Би-би-си, находившиеся на мосту люди повалили на землю и попытались задержать человека с ножом, которому удалось вырваться. В этот момент он был застрелен прибывшими на место полицейскими.