Неизвестные устроили стрельбу на Лондонском мосту
Неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину на Лондонском мосту в пятницу днем, сообщает Би-би-си со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия.
Неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину на Лондонском мосту в пятницу днем, сообщает Би-би-си со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия.
Репортер сообщил, что к месту стрельбы прибыли вооруженные полицейские, которые перекрыли мост, передает ТАСС. В Скотленд-Ярде корреспонденту ТАСС подтвердили информацию об инциденте.
В свою очередь телеканал Sky News сообщил, что полиция застрелила потенциального злоумышленника.
Как сообщает с места событий корреспондент Би-би-си, находившиеся на мосту люди повалили на землю и попытались задержать человека с ножом, которому удалось вырваться. В этот момент он был застрелен прибывшими на место полицейскими.
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