Неизвестные открыли огонь в шведской пиццерии, погиб подросток

В шведском городе Мальмё неизвестные открыли огонь в пиццерии. Погиб 15-летний подросток, еще один несовершеннолетний ранен и доставлен в больницу. Об этом сообщает шведский портал The Local.
Согласно информации правоохранительных органов, вечером в субботу неизвестные открыли огонь в пиццерии и ранили двоих. Свидетели инцидента заявили, что преступники скрылись с места ЧП на велосипедах.
Тяжело раненый подросток был еще жив, когда его забрала скорая, но умер в больнице. Второго доставили в больницу на частном автомобиле.
По данным агентства, стрельба была открыта всего через несколько минут после взрыва бомбы, установленной в машине в другом районе Мальмё. Данных о пострадавших в результате инцидента не приводится. Известно, что пострадала припаркованная поблизости другая машина.
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