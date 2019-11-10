Неизвестные открыли огонь в шведской пиццерии, погиб подросток

Согласно информации правоохранительных органов, вечером в субботу неизвестные открыли огонь в пиццерии и ранили двоих. Свидетели инцидента заявили, что преступники скрылись с места ЧП на велосипедах.

Тяжело раненый подросток был еще жив, когда его забрала скорая, но умер в больнице. Второго доставили в больницу на частном автомобиле.

По данным агентства, стрельба была открыта всего через несколько минут после взрыва бомбы, установленной в машине в другом районе Мальмё. Данных о пострадавших в результате инцидента не приводится. Известно, что пострадала припаркованная поблизости другая машина.