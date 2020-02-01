"Недружественный акт". Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая немцами

По информации издания Bild am Sonntag (BamS), среди эвакуированных — 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января, говорится далее в сообщении BamS. По его информации, немецкие спецслужбы считают отказ России "надуманной отговоркой".
"Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать ", — заявил в интервью информагентству dpa Йоханн Вадепуль (Johann Wadephul), зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции. По его мнению, для России отказ самолету немецких ВВС был "очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде". "Это говорит о многом", — считает политик.
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