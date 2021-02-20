Неделя в Беларуси: в колонию за стрим и почему уезжают специалисты

В Беларуси продолжается серьезное давление на журналистов и активистов. Протестов все меньше, а судебных заседаний становится больше. Самыми обсуждаемыми темами в Беларуси остаются суды над журналистами и их суровые приговоры.

Два года колонии за стрим

Три дня понадобилось суду Фрунзенского района Минска, чтобы рассмотреть уголовное дело в отношении Катерины Бахваловой и Дарьи Чульцовой — журналисток ”Белсата”, которые 15 ноября 2020 года вели стрим с акции протеста. Их обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". За день до приговора журналистка Катерина Бахвалова выступила с речью:

”…11 ноября был убит Роман Бондаренко за то, что не позволял срезать ленточки. (от авт. бело-красно-белые ленты протеста) 15 ноября на ”Площадь перемен” вышли люди. Я показывала эти события в прямом эфире. За это меня бросили в тюрьму по придуманному обвинению. Представленные доказательства доказывают мою невиновность. Я не совершала преступление сама и не подстрекала никого к этому. <…> У меня есть все: молодость, любимая профессия, известность и, главное, чистая совесть. Свои силы я хочу посвятить на созидание, на построение Беларуси, в которой не будет политических репрессий. Я требую оправдательного приговора для себя, для своих коллег и для сотен политзаключенных”.

18 февраля судья Наталья Бугук вынесла решение: признать виновными журналисток и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии.

На приговор отреагировали политики и организации разных стран мира. ”Этот приговор направлен на то, чтобы запугать всех представителей профессии, объявить журналистику вне закона. Репрессивный сдвиг режима диктатора Лукашенко требует быстрой и твердой реакции со стороны международного сообщества. Мы еще раз призываем Европейский союз, Совет Европы и ОБСЕ не быть причастными к нарушениям со стороны этого режима”, — заявил президент Европейской федерации журналистов Могенс Блихер-Бьеррегард.

Суд над экс-банкиром, который хотел изменить Беларусь

17 февраля в Минске начался суд по делу Белгазпромбанка и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года. На выборы экс-банкира не пустили. Бабарико был задержан 18 июня, когда ехал сдавать очередную партию подписей в поддержку выдвижения своей кандидатуры в кандидаты в президенты Беларуси.