Неделя в Беларуси: народное собрание, дворовые марши и суд над журналистками

Самая обсуждаемая тема недели в Беларуси — суд над журналистками независимого телеканала "Белсат". Девушки в ноябре освещали акцию протеста, им сейчас грозит до трех лет тюрьмы. Также в стране обсуждают и Всебелорусское народное собранию, на котором Александр Лукашенко назвал условия ухода из власти.

Политика и протесты

”Дворовые марши” — так сейчас называется протест в Беларуси. Александру Лукашенко после выборов президента в августе 2020 года удалось подавить массовые протесты людей в крупных городах страны. Но белорусы продолжают выходить на акции, только уже в своих дворах, выражая таким образом свое недовольство ситуацией в стране.

Задержания в Беларуси продолжаются каждый день. На 12 февраля по информации правозащитного центра ”Вясна” в стране признаны политзаключенными 246 человек, и это число постоянно растет. Почти за девять месяцев, с начала президентской кампании-2020, в стране заведено более 1800 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов и участников мирных акций протеста. Ни один сотрудник силовых органов Беларуси не привлечен к ответственности за превышение служебных полномочий во время разгонов протестующих.

Оппозиция ждет переговоров

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что протест пока не добился успеха из-за плотно выстроенной автократии: ”У нас буквально нет доступа к телевидению, нет партий и фракций, практически все точки принятия решений в стране подчинены одному человеку”. По мнению Тихановской, впереди белорусов ждут переговоры и новые выборы.

Главным условием для начала переговоров оппозиция называет освобождение политзаключенных. После этого Тихановская и другие в сопровождении международных партнеров и наблюдательных миссий намерены вернуться в Беларусь для диалога. После этого под международным наблюдением должны пройти президентские и парламентские выборы.

Кто доверяет власти?

10 февраля в Беларуси были озвучены результаты социсследования, которые готовили к Всебелорусскому народному собранию. Согласно этой информации, уровень доверия к Лукашенко — 66,5%, к правительству — 57%, к оппозиции — 17,2%. Правда, к таким результатам очень многие относятся скептически.

Популярный белорусский телеграм-канал МотолькоПомоги (более 134 тысяч подписчиков) провел свой опрос среди интернет-пользователей с использованием точно таких же вопросов, как и в анкете официального исследования. Результаты оказались диаметрально противоположными: 87% участников опроса поддерживают акции протеста и положительно относятся к использованию национального бело-красно-белого флага. Больше всего белорусы доверяют Координационному Совету во главе с Тихановской — 58 % опрошенных. 72% выступают против союза с Россией. 87% считают, что состояние экономики за последний год ухудшилось, а причиной ухудшения личного финансового положения называют Лукашенко, правительство и себя.

Суды над независимыми журналистами

9 февраля в Минске начался суд над независимыми журналистками Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, которые в ноябре были задержаны после прямой трансляции и освещения насильственного разгона мирных протестующих. Их обвиняют в ”организации действий, грубо нарушающих общественный порядок”. За это им грозит до трех лет тюрьмы. Международные организации журналистов выступили в поддержку своих коллег.

По ситуации на 12 февраля в заключении находится 11 белорусских журналистов, некоторые из них проходят по уголовным делам из-за освещения протестов. Следует отметить, что в Беларуси после выборов президента власти лишили аккредитации независимые СМИ, некоторые сайты заблокировали. Журналистов на акциях протеста постоянно задерживают и судят.

Символы протеста могут запретить

Генпрокуратура Беларуси готовит пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики протеста. Сторонники перемен в свою очередь запустили в интернете петицию со сбором подписей в защиту символики. На 12 февраля подписалось более 103 тысяч человек.





Экономика

На начало 2021 года давление на экономику Беларуси оказывается с разных сторон. Целые отрасли, не успевшие оправиться от удара Covid-19, столкнулись и с политической нестабильностью. Западные страны реагируют на Беларусь усилением санкций, но пока только точечно. Основная уязвимость для страны — обслуживание внешнего долга. Беларуси в 2022 году надо выплатить $3 млрд долгов (в резервах на начало 2021 года было $7,5 млрд).

В 2020-м году ВВП Беларуси упал на 0,9%. ”Это, в принципе, удивительно неплохой показатель для страны, — заявила Delfi академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова. — Экономика стала постепенно восстанавливаться за счет восстановления внешнего спроса, фактически экспорта. Произошло это, когда Россия (основной торговый партнер Беларуси) вышла из карантина. Но если смотреть глубже в экономику, то определенные проблемы есть. Чтобы справиться с Covid, государство вернулось к административным методам вмешательства в экономику. Предприятия сохраняли неоптимально высокий выпуск продукции, что привело к их убыточности, к нарастанию запасов на складах. Это все генерирует риски для всей экономики”.

Борнукова отмечает, что политический кризис после выборов президента 2020 не моментально сказывается на ВВП Беларуси. Сегодня он снижает настроение инвесторов и темп роста экономики. ”В августе мы видели достаточно серьезный кризис доверия к белорусскому рублю, который на банковской системе до сих пор отражается. Люди снимают средства с депозитов и переводят их в валюту. Этот процесс замедлился только в январе. Это ставит банковскую систему в уязвимое положение”. Из-за политического кризиса ни о каких инвестициях и развитии пока думать не приходятся, добавляет Борнукова. Темпы роста экономики будут очень медленными. ”Если не случится какой-нибудь кризис, то резкого падения ВВП ждать не стоит”, — говорит она.

12 февраля Лукашенко заявил, что экономика не терпит революций и шарлатанства. "Никаких шараханий быть не должно. Эволюционно надо развиваться. Почему мы не должны развивать те отрасли, где у нас есть компетенции. В частности, Беларусь продолжит развивать сельское хозяйство и деревообработку, где есть местные ресурсы. Также Лукашенко сказал, что будет продолжать развивать наследие Советского Союза.

Письмо против санкций

Все белорусские заводы и фабрики, где после выборов началась забастовка, работают в штатном режиме. На некоторых предприятиях Лукашенко поменял руководителей, которые допустили волнения среди рабочих.

Провластные профсоюзы Беларуси стали собирать подписи под открытым письмом для Международной организации труда. Они выступают против санкций Евросоюза. ”Европейским союзом необоснованно, без каких-либо подтверждений, введены санкции в отношении предприятий нашей страны. Затронуты интересы десятков тысяч людей, в первую очередь рабочих, — говорится в открытом письме Федерации профсоюзов. — Введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий не является выражением требований трудящихся”. Белорусские СМИ сообщают, что некоторых рабочих заставляли принудительно подписываться под письмом.

Народное собрание и уход Лукашенко

В Беларуси 11-12 февраля проходило инициированное властями VI Всебелорусское народное собрание. На двухдневный форум в Минске собралось более 2 700 человек — сторонников Лукашенко. Сам несменяемый лидер Беларуси хочет наделить Всебелорусское народное собрание конституционными полномочиями. Проект новой Конституции в 2022 году будет вынесен на референдум.

На собрании Лукашенко назвал условия своего ухода из власти: ”Главное условие: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение — в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не "те", то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может”.

Ситуация с Covid -19

Официально эпидемиологическая обстановка в регионах Беларуси постепенно улучшается с начала февраля. Минздрав отмечает тенденцию снижения заболеваемости Covid-19, хотя при этом есть незначительный рост острых респираторных инфекций. В среднем в Беларуси регистрируется в день по 1700 пациентов с Covid-19.

Всего с начала пандемии по данным на 12 февраля в Беларуси были зарегистрированы 265 284 человека с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 254 032 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19, — говорится в сообщении Минздрава. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1830 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. На 12 февраля в стране проведено 4 643 526 теста.



Российская вакцина

Вакцинация белорусских граждан проходит российской вакциной против коронавируса ”Спутник V”. Первыми в Беларуси были вакцинированы медработники, которые находятся в зоне риска. После врачей, медсестер стационаров и поликлиник, специалистов станций скорой помощи, вакцинировать начнут работников учреждений образования, соцработников и других лиц. Массовую же вакцинацию населения намерены начать чуть позже. Сейчас специалисты собирают информацию о тех, кто хотел бы пройти ее бесплатно. Сколько в Беларуси привилось людей, не сообщается.

Беларусь и Европа



С 21 декабря 2020 года Беларусь закрыла наземные границы на выезд. Выпускают из страны только на учебу, работу, а также тех белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство за рубежом. Беспрепятственно по наземной границе из Беларуси можно выехать только в Россию В другие любые страны, только путем авиасообщения.

Россия — основной союзник

12 февраля Лукашенко заявил, что Беларуси важны отношения с ЕС, но Россия остается основным стратегическим союзником. ”Нам важны отношения с Евросоюзом, с которым у нас самая протяженная граница и высокая степень взаимозависимости экономического, социального, культурного и, наконец, политического характера. При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия”, — заявил Александр Лукашенко.

Готовят документы об экстрадиции Цепкало



Часть политических оппонентов Александра Лукашенко уехали в Латвию и Литву, и по его мнению оттуда руководят протестами. Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции участника предвыборной президентской кампании Валерия Цепкало. В Беларуси политика обвиняют ”по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере”. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что запрос на экстрадицию экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало должен быть отклонен.

Похожие запросы по экстрадиции политических беженцев Беларусь уже отправила в Польшу и Россию. Но в 2021 году никто еще не выдавал бежавших белорусских граждан.

Белорусская сборная поедет в Ригу на ЧМ по хоккею

Белорусская федерация хоккея не будет бойкотировать чемпионат мира 2021 по хоккею в Латвии, который пройдет весной в Риге. ”Мы неоднократно говорили, что предпочитаем выяснять, кто сильнее, на спортивных площадках”, — сказали в федерации хоккея Беларуси. Напомним, международная федерации хоккея решила перенести чемпионата мира из Беларуси. Такое решение было принято из-за вопросов безопасности.