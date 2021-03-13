Неделя в Беларуси: Лукашенко ударился о ”Золотое дно”, политзаключенные объявляют голодовку и вскрывают вены

Самыми обсуждаемыми темами недели в Беларуси остаются суды и условия содержания политзаключенных. Белорусы обсуждают фильм журналиста Степана Путило про Александра Лукашенко "Золотое дно", который уже набрал более четырех миллионов просмотров на YouTube и политическую песню, которую не пропустили на "Евровидении".

В Беларуси — 279 политзаключенных, посчитаны не все

Условия в белорусских тюрьмах для политзаключенных становятся невыносимыми. Они объявляют голодовку и вскрывают вены. Так музыкант Игорь Банцер с 3 марта держит сухую голодовку (отказался от воды и приема пищи). Гражданка Швейцарии Наталья Херше с 6 марта не принимает пищу, журналист Игорь Лосик 11 марта попытался порезать себе вены и объявил сухую голодовку. Блогер Сергей Петрухин порезал себе вены, а активист Дмитрий Фурманов отказался от приема пищи, протестуя против несправедливое к нему отношения.

Несмотря на международные санкции и давление со стороны общественности, Александр Лукашенко не собирается никого выпускать. На 11 марта в Беларуси насчитывается 279 политзаключенных (многих еще не признали). Все они проходят по уголовным делам, некоторые уже получили по несколько лет лишения свободы.

В январе 2021 года Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных: "Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе, что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую".

Тихановская ждет встречи с Байденом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская за время протестов объехала многие страны Европы и намерена встретится с президентом США Джо Байденом. Единственная проблема — пандемия. Она заявила, что США поддерживают движение Беларуси к демократии и уже участвуют в урегулировании кризиса.

"Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся, и мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания. По словам экс-кандидата в президенты, есть надежда на "организацию визита в Вашингтон, однако пандемия COVID-19 является проблемой". Она не назвала возможные даты поездки за океан, отметив вместе с тем, что во время такого визита "надеется встретиться с президентом США", — заявила Тихановская.