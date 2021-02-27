Неделя в Беларуси: 200 дней протестов — ”сейчас время партизанщины”

Александр Лукашенко съездил в Сочи на переговоры с Путиным, а лидер оппозиции Светлана Тихановская озвучила гарантии личной безопасности для белорусского политика, если он оставит власть в стране. Оппозиция готовится к возвращению на улицы городов, а режим Лукашенко продолжает зачистки и присуждает большие сроки участникам протестов. На ближайшей Олимпиаде Беларуси, вероятно, придется выступать под нейтральным флагом. Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.
24 февраля — 200 дней с начала в Беларуси протестов, вызванными итогами президентских выборов, проходивших 9 августа 2020 года. Самыми обсуждаемыми темами минувшей недели стали визит Лукашенко к Путину, а также большое интервью лидера оппозиции Светланы Тихановской украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Что сказал Лукашенко Путину?
22 февраля в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча продолжалась более шести часов. Официальные результаты ни с российской, ни с белорусской стороны объявлены не были. Однако в пресс-службе Лукашенко упомянули, что Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. Производство планируется начать в марте на белорусском предприятии. Также темой для разговора стало подписание 6-7 дорожных карт (из 30-ти), по которым работают правительства по интеграции двух стран.
Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что Лукашенко в Сочи намекнул Путину, что он не собирается уходить из власти. "Он собирается остаться, но не на посту президента, а, например, в статусе главы Всебелорусского народного собрания, к которому перейдут важные государственные функции от полномочий президента”, — считает Валерий Карбалевич.
Карбалевич указывает, что в данном случае Лукашенко, фактически, последует примеру Нурсултана Назарбаева в Казахстане. ”И Лукашенко хотел бы заручиться поддержкой, или, хотя бы непротивлением Путина в реализации этого плана. И у меня такое впечатление, что, в общем-то, Путин особо не возражал. Хотя, подчеркну, что никаких официальных подтверждений этому не было”, — заключил Валерий Карбалевич.
Тихановская: "Весной массовые протесты в Беларуси возобновятся"
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В начале августе 2020 года он же делал интервью с Александром Лукашенко.
По мнению Тихановской, на президентских выборах она набрала порядка 75% голосов. Она заявила, что ощущает себя лидером, выбранным белорусским народом. По ее мнению, Лукашенко давно утратил связь с белорусами, недооценил людей и переоценил себя.
”Протесты в Беларуси не стухли, поменялась картинка, форма, но протестные настроения никуда не ушли. Люди все равно выходят, борются, самоорганизуются. Сейчас время партизанщины, когда ты не можешь действовать открыто: это прямая дорога в тюрьму. Ни люди, ни мы этого не хотим. Точечные акции их так раздражают, что мы не сдаемся. И они должны знать, что мы не сдадимся”, — сказала Тихановская.
Лидер оппозиции считает, что весной массовые протесты в Беларуси возобновятся. Тихановская также заявила, что до последнего верила в человечность Лукашенко. ”Я знала о насилии в прошлые годы. Но в этом году мне казалось, что он как мужчина, видя, что натворил, выйдет к людям и скажет, что ошибся и не должен был этого делать. Верила в это до последнего”. Тихановская считает, что в тот момент белорусы его бы простили.
Чтобы прекратить террор в Беларуси, Тихановская готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности, если он готов будет уйти из власти.
”Как это обычно делается: маленький домик с охраной личной”.
В будущем Тихановская видит Лукашенко ”одиноким человеком, которого никто не поминает добрым словом и который каждый вечер жалеет о том, что сделал со своим народом”.
Доклад в ООН: в Беларуси кризис в области прав человека
Действия властей Беларуси до и после выборов, направленные на ограничение прав на свободу мнений и их свободное выражение, мирных собраний и ассоциаций, а также права на участие в политической жизни, привели к беспрецедентному по своим масштабам кризису в области прав человека в Беларуси. Об этом говорится в докладе о положении в области прав человека в Беларуси в контексте президентских выборов 2020 года, который Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представил 25 февраля на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
Органы предварительного расследования Беларуси получили 4644 жалобы о применении силы и спецсредств силовиками до и после президентских выборов.
Выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что у международных институтов нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, а белорусские города — одни из самых безопасных городов в мире.
Погибшего протестующего признали виновным
В Беларуси продолжаются суды над журналистами и участниками акций протеста. В Бресте 25 февраля в областном суде признали виновным Геннадия Шутова, погибшего от выстрела военного во время акции протеста. Покойному вынесли приговор без назначения наказания. Друга Геннадия — Александра Кордюкова — признали виновным в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Ему назначили 10 лет колонии усиленного режима.
Потерпевшими в деле проходили военнослужащие сил специальных операций, на которых, по версии обвинения, напали протестующие.
Нобелевский лауреат готова вернуться в новую Беларусь
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в конце сентября 2020 года. Она находится на лечении в Берлине. Алексиевич говорит, что никогда бы не уехала в столь сложный период для страны, если бы ее здоровье было чуть крепче. Весной она планирует вернуться в Минск: ”Я бы хотела вернуться в новую страну. Каждый из нас сегодня должен выстоять”.
Алексиевич считает, что белорусы сами своими силами должны добиться победы: ”Да, времена темные, как таковой закон из страны исчез, вместо него вылезло что-то грубое, крестьянское. Вот что сейчас должен делать, казалось бы, Лукашенко? Он должен искать согласия в обществе. Он должен идти на разговор, искать переговорщика, сам становится им. Ведь именно он, Лукашенко, стал причиной этого общественно-политического обвала. Не без согласия был оглашен нечестный итог голосования, что и спровоцировало народные протесты. А сейчас за это мстит своему народу! Мстит за то, что очень многие его не любят, за то, что его время прошло. А он не может с этим согласиться”.
Беларусь из-за репрессий продолжает терять специалистов
Белорусские медики в основном уезжают в Польшу. Врач Валерий Лыщик участвовал в протестах в Гродно, выступал на площади, рассказывал про реальную ситуацию с Covid-19 в Беларуси. В декабре 2020 года из-за гражданской позиции он лишился должности заведующего отделением анестезиологии и реанимации № 3 Гродненской университетской клиники. После этого 46-летний врач бросил карьеру в Беларуси и уехал в Польшу. Сейчас гродненец работает с коронавирусными больными в одной из больниц польского города Щитно.
В Гродно зарплата Лыщика составляла около 800 евро в месяц. В среднем врач-анестезиолог в Польше получает 100 злотых в час (22 евро). Работая 160 часов в месяц, он заработает 16 000 злотых (3500 евро), а при более высоких ставках — до 20 000 злотых (4400 евро). Такие цифры дает портал Onet.pl. Правда, подоходный налог, который нужно отнять от этих сумм, в Польше выше — 19%, а в Беларуси — 13%. Кроме того, выплаты на социальное страхование в Польше могут достигать в месяц почти 1500 злотых (330 евро). Кроме того, средняя зарплата врача без привязки к конкретной специальности в Польше значительно ниже: она составляет 6000 злотых (1300 евро) без учета налогов. Зарплата очень зависит от формы трудоустройства и места, где придется работать: в небольших городах, где есть нехватка кадров, заплатят больше.
На Олимпиаде — под нейтральным флагом
Беларусь на Олимпиаде в Токио могут принудить выступать под нейтральным флагом, сообщает Британское издание Inside the Games. МОК начал расследование в отношении Национального олимпийского комитета Республики Беларусь после недавних обвинений в политической дискриминации спортсменов.
Издание пишет, что более 100 мужчин и женщин были лишены права участвовать в спортивных соревнованиях в Беларуси после подписания открытого письма, призывающего положить конец насилию со стороны силовиков против мирных демонстрантов.
ЕС продлил санкции Лукашенко и его соратников
Европейские санкции в отношении Беларуси будут действовать до 28 февраля 2022 года. Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для включенных в список лиц — в настоящее время 88 человек, включая Александра Лукашенко. Все они ответственные за фальсификацию итогов выборов президента в 2020 году и репрессиях против мирных протестующих и журналистов в Беларуси.
Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.
Также в США призывают усилить санкции против официального Минска. Соответствующую резолюцию 25 февраля единогласно принял Комитет по иностранным делам Палаты представителей Соединенных Штатов.
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