Не жмут руки и не пускают таксистов на порог. Почему Сингапур эффективен в борьбе с коронавирусом?

У нас сейчас около 200 кейсов, 82 выздоровевших. Но при этом все работает. Не знаю ни одного закрытого заведения: школы, университеты, кино, футбольный чемпионат продолжается. Помогли своевременные меры: здесь люди очень дисциплинированные и беспрекословно выполняют рекомендации. Моют руки, в школах стоят санитайзеры, ими активно пользуются. Таксистов не пускают на порог. Все кейсы отследили до самого заражения. Так что даже китайский новый год пережили, а это время миграции китайцев. Так что у нас реально самое напряженное время было мксяц назад примерно.

В школах по три раза руки при входе обрабатывают, водителей такси не пускают на порог и так далее. И например, еще (в отличие от России и Южной Кореи) местный премьер просто запретил все отправления религиозных культов, связанных с прикосновениям к реликвиям типа и большим сборищам.

Хватает ли масок для населения? Маски носят на добровольной основе. Я, например, не ношу. Кого-то это успокаивает, когда носят, это важный психологический эффект. И весь малый бизнес тоже максимально заточен помогать.

В спортзалах, могу сказать на примере своего, больше санитайзеров, больше полотенец, дополнительно просят вытирать все тренажеры. В общем, своевременные и повсеместные меры настолько помогли контролировать, что это позволило (пока) ничего ее закрывать.

Мы, например, работаем в офисе, которые тщательно дезинфицируется. Еще один плюс, тут не принято особо руки жать.