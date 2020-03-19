19.03.2020, 00:00

Не жмут руки и не пускают таксистов на порог. Почему Сингапур эффективен в борьбе с коронавирусом?

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Сингапур
СингапурФото: Source: XinHua

Житель Сингапура Сергей Даровских рассказывает RusDelfi о том, как город-государство пережил китайский Новый год и борется с коронавирусом, ничего не закрывая.

У нас сейчас около 200 кейсов, 82 выздоровевших. Но при этом все работает. Не знаю ни одного закрытого заведения: школы, университеты, кино, футбольный чемпионат продолжается. Помогли своевременные меры: здесь люди очень дисциплинированные и беспрекословно выполняют рекомендации. Моют руки, в школах стоят санитайзеры, ими активно пользуются. Таксистов не пускают на порог. Все кейсы отследили до самого заражения. Так что даже китайский новый год пережили, а это время миграции китайцев. Так что у нас реально самое напряженное время было мксяц назад примерно.

В школах по три раза руки при входе обрабатывают, водителей такси не пускают на порог и так далее. И например, еще (в отличие от России и Южной Кореи) местный премьер просто запретил все отправления религиозных культов, связанных с прикосновениям к реликвиям типа и большим сборищам.

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Хватает ли масок для населения? Маски носят на добровольной основе. Я, например, не ношу. Кого-то это успокаивает, когда носят, это важный психологический эффект. И весь малый бизнес тоже максимально заточен помогать.

В спортзалах, могу сказать на примере своего, больше санитайзеров, больше полотенец, дополнительно просят вытирать все тренажеры. В общем, своевременные и повсеместные меры настолько помогли контролировать, что это позволило (пока) ничего ее закрывать.

Мы, например, работаем в офисе, которые тщательно дезинфицируется. Еще один плюс, тут не принято особо руки жать.

К вопросу о том, как тут соблюдаются требования: у нас в доме два китайских ребёнка с нянями съездили в Китай, вернулись, их посадили в карантин. Это еще в январе было. Они сначала к этому не очень серьезно отнеслись, но когда менеджмент дома (!) увидел, что они выходят, то написал в минздрав. К ним через три часа приехали с записями с камер, и объяснили, что еще раз их увидят на улице — и то ли пожизненная депортация, то ли что-то в таком духе. Няни с детьми сидели после этого две недели, даже мусор не выносили, выставляли у двери, специальный человек приходил раз в день, забирал.

О том, что происходит в Валенсии, где нельзя выходить на улицу, можно узнать ЗДЕСЬ.

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