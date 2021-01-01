"Не выключайте свет!” Шотландский премьер заявила о скором возвращении в ЕС(2)
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о скором возвращении в Европейский Союз после завершения Brexit.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о скором возвращении в Европейский Союз после завершения Brexit.
”Шотландия скоро вернется, Европа. Не выключайте свет”, — написала политик на своей странице в Twitter.
В ночь с 31 декабря на 1 января завершился переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), в действие вступило соглашение между сторонами о сотрудничестве и торговле.
Шотландия является автономной административно-политической частью Великобритании. Первый референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года, однако за сохранение региона в составе Соединенного Королевства проголосовали 55% шотландцев, а против выступили лишь 37%.
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