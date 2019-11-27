"Не верьте Путину", или Что лауреат премии Сахарова Сенцов советовал ЕС

Эти слова прозвучали на фоне высоких ожиданий от саммита "нормандской четверки", запланированного на 9 декабря в Париже, а также желания президента Франции Эмманюэля Макрона нормализовать отношения с РФ. Потому Сенцов посоветовал всем политикам в ЕС: "каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы" — думать и о каждом из 13 тысяч погибших в войне в Донбассе, об украинских политзаключенных, до сих пор удерживаемых в России, о крымских татарах, которых могут в любую минуту арестовать в аннексированном Крыму, а также об украинских солдатах, "находящихся в окопах и рискующих жизнью за нашу и вашу свободу".

Сенцов, как обычно немногословный, выступал менее пяти минут. Но этого было достаточно для аплодисментов как евродепутатов, так и гостей Европарламента. Балкон для посетителей и журналистов был почти заполнен. Большинство евродепутатов также присутствовали, много пустых мест было лишь по краям зала заседаний — там, где сидят левые, а также правые популисты. И те, и другие пришли на свои места через несколько минут после того, как Сенцов ушел с трибуны, — чтоб принять участие в голосованиях.

Сенцов: "Хеппи-энд пока не наступил"



Церемония длилась менее получаса, никакие выступления или вопросы евродепутатов запланированы не были. Многим в Европарламенте этого было недостаточно. Потому комитеты по иностранным делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека организовали накануне вечером, 25 ноября, разговор с Сенцовым. Именно эти комитеты отвечают за премию Сахарова.

Когда Сенцов пришел на эту встречу, к нему выстроилась небольшая очередь из евродепутатов, желающих поприветствовать его или сфотографироваться с ним. В итоге заседание минут пять не могло начаться.

Выступая на встрече, многие парламентарии хвалили храбрость Сенцова. "Я восхищаюсь вами и уважаю вас не только за смелость, но и за стойкость. Вы победили. И потому мы очень счастливы, что вы свободны. Вашим примером вы можете вдохновлять людей бороться за свободу не только в Украине или Европе, но и во всем мире, там, где есть диктатуры", — отметила латвийка Сандра Калниете из фракции Европейской народной партии.