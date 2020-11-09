Не только коронавирус: пять причин победы Джо Байдена на выборах в США

Американская предвыборная кампания была не из тех, чей исход легко предсказать. Она шла на фоне пандемии, какая случается раз в столетие, и самого высокого социального напряжения с конца 1960-х годов. Считается, что действующий президент США, добивающийся второго срока, всегда имеет известное преимущество. Байден играл против соперника, известного отрицанием условностей и прецедентов.

И тем не менее, с третьей попытки он победил — с небольшим перевесом в коллегии выборщиков, но по стране в целом опередил Дональда Трампа на несколько миллионов голосов.

Вот пять секретов успеха, приведших сына автодилера из штата Делавэр к заветной цели.

1."Ковид, ковид, ковид"

Вероятно, главный фактор победы Байдена от него абсолютно не зависел.

Пандемия коронавируса, унесшая жизни 230 тысяч американцев, изменила повседневную жизнь и политику. Очевидно, не в пользу действующего лидера.

Это понимал и Дональд Трамп, судя по его поведению в последние предвыборные дни.

"Что касается фейковых новостей, это Covid, Covid и еще раз Covid", — сказал он на прошлой неделе на митинге в Висконсине, где число новых случаев перед этим резко взмыло вверх.

Но концентрация внимания СМИ на ковиде не формировала, а отражала общественное беспокойство. И большинство граждан, как показывали опросы, находило действия президента в условиях кризиса неудовлетворительными. Исследование, проведенное в октябре социологическим центром Pew Research, в этом смысле дало Байдену преимущество в солидные 17%.

Пандемия и вызванный ей экономический спад лишили Дональда Трампа его главного козыря — темы роста и процветания. Они подчеркнули такие известные недостатки президента, как нежелание глубоко во что-то вникать, склонность не верить науке, слушать только одно мнение и решать наудачу.

Именно пандемия обрушила рейтинг доверия к Трампу — в определенный момент лета до 38% — чем Байден и его команда не преминули воспользоваться.

2.Кампания из-за кулис

За свою политическую карьеру Джо Байден заработал репутацию человека, постоянно попадающего впросак со своими высказываниями. Недостаток красноречия пустил под откос его попытки стать кандидатом в президенты в 1987 и 2007 годах.

В ходе третьей кампании ему тоже случалось мямлить, но не столь часто, и не привлекая к этому особого внимания.

Его оттягивал на себя, во-первых, Дональд Трамп, служивший неисчерпаемым источником новостей. Во-вторых, более важные темы: коронавирус, протесты, последовавшие за гибелью Джорджа Флойда, и экономические трудности.

Но часть эффекта следует отнести на счет стратегии, осознанно выбранной штабом Байдена: меньше показывать кандидата народу и не усердствовать с мероприятиями, чтобы его усталость или неосмотрительность не привели к какому-нибудь ляпсусу.

Вероятно, в нормальных условиях такая линия поведения сработала бы против него, а уколы Трампа, иронизировавшего над "прячущимся" соперником, возымели бы действие. Но при коронавирусе она не вызывала удивления и осуждения. В результате Байден в основном молчал, а Трамп много говорил, и становился жертвой собственных словесных промахов.

3."Кто угодно, лишь бы не Трамп"

За неделю до выборов штаб Байдена представил его заключительные рекламные ролики.

Основная идея осталась неизменной с начала кампании в прошлом году и августовской речи, в которой Байден благодарил Демократическую партию за выдвижение: нынешние выборы — это "битва за душу Америки", шанс положить конец "расколу" и "хаосу" последних четырех лет.

За лозунгом стоял простой расчет: Байден поставил на предположение, что после конфликтного Трампа американцы хотят более спокойного и устойчивого лидерства.

"Я устал от Трампа как личности", — заявил 18-летний житель Майами Терри Адамс, в первый раз в жизни проголосовавший на президентских выборах.

Демократам удалось превратить их скорее в референдум об отношении к Трампу, нежели в выбор из двух кандидатов. За Байдена голосовали просто потому, что он не Трамп.

Победа Байдена будет означать, что можно больше не думать о политике, любили повторять его сторонники. Подразумевалось, что это шутка, но в ней имелось зерно истины.

4.Центризм

Внутри Демократической партии Байдену в основном пришлось бороться с конкурентами слева, Берни Сандерсом и Элизабет Уоррен, собиравшими обильные пожертвования и митинги, сравнимые по числу участников с рок-концертами.

Байден же занял центристскую позицию, отказавшись поддержать лозунги бесплатноно государственного здравоохранения, бесплатного высшего образования и налога на имущество. Это привлекло к нему умеренных избирателей и даже часть колеблющихся республиканцев.

Сюда же относится выбор в качестве кандидата в вице-президенты Камалы Харрис, а не кого-то из кумиров левого крыла Демпартии.

Единственный пункт, где Байден уступил Сандерсу и Уоррен — климатические изменения. Видимо, он предпочел поддержку молодежи, сконцентрированной на данном вопросе, голосам избирателей колеблющихся штатов, связанных с энергетикой. Но это исключение, которое подтверждает правило.

"Не секрет, что мы скептически относились к планам Байдена и его действиям на посту вице-президента [в 2009-2017 годах], — заявил в июле один из основателей экологической группы "Движение восхода" Варшини Пракаш. — Но он прислушался к ряду критических замечаний касательно величины и сроков инвестиций [в альтернативную энергетику]".

5.Больше денег

В начале года денежный сундук Байдена был почти пуст. Особенно в сравнении с Трампом, который готовился к будущим выборам четыре года и накопил около миллиарда долларов.

Однако с апреля машина сбора пожертвований на кампанию Байдена начала стремительно набирать обороты, и к финишу он пришел, потратив на 144 миллиона долларов больше соперника, буквально затопив республиканцев потоком телевизионной рекламы.

Конечно, деньги еще не все. Четыре года назад Хиллари Клинтон тоже опережала Трампа по финансовым показателям. Но теперь, когда личное участие кандидатов в агитации за самих себя было ограничено коронавирусом, а избиратели по той же причине проводили больше времени перед телеэкранами и в интернете, это оказалось особенно важным.

Штаб Байдена вложил большие деньги в рекламу своего кандидата не только в колеблющихся, но и в традиционно республиканских штатах. В Техасе, Огайо и Айове это не сработало, но консервативную Аризону демократы-таки перетянули на свою сторону.