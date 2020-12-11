Не пропустите! В ближайшие дни можно будет наблюдать метеорный поток Геминиды

Его радиант находится в созвездии Близнецов около звезды Кастора.

Так, если наблюдать за метеорами какого-либо потока внимательно, то будет видно, что несмотря на то, что все они летят в разные стороны, но вылетают все будто из одной точки на небе. Эта точка и называется радиантом.

Отметим, что для этого потока характерны среднескоростные метеоры и даже болиды (метеоры яркостью более −4m (ярче, чем Венера), и имеющий заметные угловые размеры).

Наблюдать метеоры Геминид можно было уже с 4 декабря, а максимум его потока будет 13-14 декабря. Однако шансы увидеть падающую звезду и загадать желание у жителей Земли есть до 18 декабря Согласно международной метеорной организации, зенитное часовое число потока в этом году может составить 150 метеоров в час.

Луна в этот момент будет находиться в фазе новолуния и поэтому не помешает увидеть даже слабые метеорного потока.

Однако смотреть на это явление рекомендовано вдали от искусственной подсветки и в ясную погоду. Звездопад Геминиды можно будет увидеть из любой точки планеты, но жители Северного полушария смогут наблюдать более яркое и красочное шоу.

Смотреть на звездопад можно невооружённым взглядом, однако нужно глядеть не на сам радиант, откуда, как кажется и летят метеоры, а от этой точки на 60° в сторону.