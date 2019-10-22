22.10.2019, 15:56

”Не подведу”: Киев поставил на Донбасс бывшего игрока КВН

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Gazeta.ru
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”Не подведу”: Киев поставил на Донбасс бывшего игрока КВН
Фото: Facebook / Сергей Сивохо

Владимир Зеленский назначил на должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса экс-участника КВН Сергея Сивохо. Сивохо уже заявил, что у него много планов и пообещал, что не подведет украинцев.

На Украине сменился советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса — им стал известный комик, бывший участник КВН Сергей Сивохо.

”Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы”, — написал он в Facebook, прикрепив фотографии удостоверения. При этом Сивохо выразил надежду на поддержку народа и пообещал не подвести.

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