”Не подведу”: Киев поставил на Донбасс бывшего игрока КВН

Владимир Зеленский назначил на должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса экс-участника КВН Сергея Сивохо. Сивохо уже заявил, что у него много планов и пообещал, что не подведет украинцев.
На Украине сменился советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса — им стал известный комик, бывший участник КВН Сергей Сивохо.
”Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы”, — написал он в Facebook, прикрепив фотографии удостоверения. При этом Сивохо выразил надежду на поддержку народа и пообещал не подвести.
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