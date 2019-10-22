”Не подведу”: Киев поставил на Донбасс бывшего игрока КВН

На Украине сменился советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса — им стал известный комик, бывший участник КВН Сергей Сивохо.

”Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы”, — написал он в Facebook, прикрепив фотографии удостоверения. При этом Сивохо выразил надежду на поддержку народа и пообещал не подвести.