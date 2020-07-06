"Не нужно никаких вбросов, чтобы люди голосовали": журналист рассказал, почему в странах Балтии поддержали поправки Путина

"В Латвии привыкли следить за действиями Владимира Путина, он пугает одну часть населения и очаровывает другую, поэтому в СМИ ситуация освещалась достаточно широко.

Для значительной части русскоязычного сообщества обнуление сроков Владимира Путина вызвало эйфорию и радость, а для латышской части латвийского общество это вызвало вздох ожидаемого недоумения, так как никто не сомневался в том, что Путин останется надолго в России", — говорит Радионов.

Журналист отметил, что замалчивания на официальном уровне не было, впрочем как и поздравлений.

"Мы проводили эфир на эту тему, где обсуждали данную тему с радиослушателями. Очень много примеров обожествления Владимира Путина, что в Латвии, кстати, не редкость, потому что многие русские, который даже здесь родились, с большой симпатией относятся к нему, считают, что это тот самый человек, который поднял Россию с колен. Я, конечно, сейчас упрощаю, но думаю, этот тезис в Росии тоже широко известен", - утверждает он.

Кроме того, Радионов отметил, что голосовали в Латвии достаточно активно, в восточных регионах Латвии, где живет русскоязычное население, процент голосов "за" доходил до 97, такого еще не было. Хотя на последних президентских выборах в Риге было больше голосов "за" в процентном соотношении, чем в Чеченской республике.

"Не думаю, что в Латвии нужны какие-то вбросы, чтобы обеспечить данные цифры. Есть основания полагать, что они абсолютно реальные. В Латвии в основном проживают люди старшего возраста, пенсионеры, у которых есть российские паспорта. Также многие русскоязычные люди пожилого возраста чувствуют себя в Латвии чужими — это и языковая история, и националисты, которые есть у нас во власти. С другой стороны, они смотрят телевизор, они видят Владимира Путина, который говорит приятные вещи. И как люди, которые чувствуют себя русскими, они конечно, идут голосовать за Путина. Как раз эта ситуация здесь понятна — не нужно никаких вбросов, чтобы люди голосовали и поддержали Путина. Рига в этом плане немного другая, в ней много россиян с видом на жительство, которые сознательно переехали из современной России и у которых оппозиционные взгляды", — добавил Вадим.