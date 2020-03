"Не надо паники. Трактор вылечит всех". Огненная речь Александра Лукашенко о короновирусе

Рецепт президента прост - нужно ехать в село и работать на тракторе.

- Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорят в народе, - рассказал Лукашенко на встрече - Ну хоть научили нас ухаживать за собой, кто не умел, вовремя руки мыть. Это тоже полезно, но не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору, как люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Трактор всех вылечит.

Lukashenko is the embodiment of Belarussian tropes.

"No need to panic. You just need to work. Especially now, in the countryside. It's nice to watch on TV: people work on the tractor, no one talks about the virus. There the tractor will cure everyone! The field heals everyone!"