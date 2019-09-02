Не менее 30 человек пропали без вести при пожаре на судне в Калифорнии

По меньшей мере 30 человек пропали без вести при пожаре на судне в Калифорнии, сообщает CNN.
По данным береговой охраны, инцидент произошел у берегов Калифорнии к северу от острова Санта-Крус рано утром в понедельник, 2 сентября.
На борту судна находились 34 пассажира. Причины пожара и другие подробности происшествия не сообщаются.
Начальник береговой охраны Лос-Анджелеса Хосе Мендеса заявил, что четыре члена экипажа смогли спастись с горящего судна Conception.
По словам Мендеса, среди спасшихся нет капитана судна.
В настоящее время нет данных о травмах людей, спасшихся с судна.
В настоящее время спасательная операция продолжается.
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