Не менее 30 человек пропали без вести при пожаре на судне в Калифорнии

По данным береговой охраны, инцидент произошел у берегов Калифорнии к северу от острова Санта-Крус рано утром в понедельник, 2 сентября.

На борту судна находились 34 пассажира. Причины пожара и другие подробности происшествия не сообщаются.

Начальник береговой охраны Лос-Анджелеса Хосе Мендеса заявил, что четыре члена экипажа смогли спастись с горящего судна Conception.

По словам Мендеса, среди спасшихся нет капитана судна.

В настоящее время нет данных о травмах людей, спасшихся с судна.

В настоящее время спасательная операция продолжается.